Wat er gebeurt een week voordat het voetbalseizoen begint, zegt niks

Een 4 voor Devyne Rensch

Volgens mij is het tien jaar geleden dat Ajax de Johan Cruijff Schaal met 4-2 verloor aan PSV. Ik herinner me hoe Daley Blind een lang sprintduel verloor van Lens, die scoorde met een stift. ‘Dat wordt niks met Blind centraal achterin,’ dacht ik. Misschien schreef ik het zelfs op. Ajax werd kampioen dat seizoen en Blind populair in de Arena. Les: wat er gebeurt een week voordat het seizoen begint, zegt niks. Laat het een troost zijn voor Rensch, die zaterdag even slecht was als Blind toen. Het is wel een probleem dat de back aan de andere kant, Wijndal, ook gedeeld schuldig was aan een doelpunt van PSV. Hij had uit Alkmaar kunnen weten hoe gevaarlijk Til is in de lucht. Gelukkig werd het een prachtwedstrijd, met Veerman, Gakpo en Bergwijn als uitblinkers. Plus een formidabel doelpunt van Kudus.