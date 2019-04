Wat bleef hangen: haalt Frenkie de Jong Juventus?

Geroezemoes in de Johan Cruijff Arena. Een bescheiden applaus klinkt op als Jurgen Ekkelenkamp in de 28ste minuut invalt. Maar het publiek praat vooral over de man die geblesseerd uitvalt: Frenkie de Jong. Het zal toch niet?



Wat mankeert De Jong?

Hij heeft vermoedelijk last van zijn hamstring. Hij voelde aan de achterkant van zijn bovenbeen toen hij het veld verliet.



Wat betekent dat voor de return dinsdag tegen Juventus?

Dat is geen goed nieuws, tenzij De Jong uit voorzorg naar de kant ging. Maar als hij een blessure heeft, hoe licht ook, dan is drie dagen om te herstellen heel erg kort.



Waarom was Ekkelenkamp zijn vervanger; Lasse Schöne zat toch ook op de bank?

Ja, maar de Deen krijgt rust in de aanloop naar het zware duel in Turijn. Ekkelenkamp viel afgelopen woensdag in de thuiswedstrijd tegen Juventus ook al in. Dat deed hij prima.



En nu?

Hij was opnieuw prima op dreef. Anders dan dribbelaar De Jong is Ekkelenkamp vooral een passende speler. Hij raakt de bal niet vaker dan nodig. Hij verplaatste het spel tegen Excelsior soepel van de ene naar de andere flank en tegen een defensieve tegenstander schept dat uiteindelijk meer aanvallende ruimte. Ajax scoorde vrije snel twee goals na de entree van Ekkelenkamp.



Wat was het verband?

De middenvelder speelde bij beide treffers wel een rol in het voortraject. De derde was werkelijk wonderschoon. Nicolás Tagliafico, Ekkelenkamp en Daley Blind combineerden zich vlot een vrije doortocht op de linkerflank, waarna de bal via Dusan Tadic (centraal), Hakim Ziyech (op links) voor het doel bij Klaas-Jan Huntelaar belandde. Die kon de bal bijna over de lijn wandelen.



Een eenvoudige zege dus.

Ja, met een goede invalbeurt van Kasper Dolberg, die eindelijk weer eens scoorde (de 6-1). En ook dat was een prachtig doelpunt: aanname op de borst, de bal met links ineens uit de lucht kiezelhard in de bovenhoek geschoten. Ajax blijft koploper en leidt de dans met PSV - dat zondag thuis speelt tegen De Graafschap - nu met drie punten voorsprong en met dertien doelpunten. Maar wat na de wedstrijd bleef hangen: is Frenkie de Jong op tijd fit voor Juventus?