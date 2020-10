Beeld BSR Agency

Pech? Nee, dat was te kort door de bocht, vond trainer Erik ten Hag. “We hebben de kansen gehad, dan moet je ook de trekker overhalen.” Verdediger Perr Schuurs sloot zich daarbij aan: “Het zat niet mee. Bal op de paal, bal van de lijn gehaald. En uiteindelijk leidt een ongelukkig eigen doelpunt van Nicolás Tagliafico tot de nederlaag. Maar wat als we de kansen gewoon hadden benut?”

Dusan Tadic zal zich nog weleens achter de oren krabben. Op slag van rust stond hij oog in oog met doelman Adrián van Liverpool. Hij besloot de bal over de keeper heen te liften. Zijn voetbeweging was subtiel, het boogje fraai, maar met een acrobatische omhaal haalde verdediger Fabinho de inzet van de Serviër net voor de lijn weg. Wat als Tadic de bal gewoon laag en hard langs Adrián had geschoten?

De kans die Quincy Promes eerder in de wedstrijd had gemist, was misschien nog wel groter. Op drie meter van het doel kreeg hij de bal op een presenteerblaadje van David Neres. De Oranje-international had de hoek voor het uitzoeken, maar hij koos het midden: daar waar de doelman stond. In de tegenaanval maakte Liverpool 1-0. Wat als Promes die bal gewoon tegen het net had gerost?

Het was overigens helemaal niet de bedoeling dat Promes in de eerste helft al op het veld zou staan. De rappe aanvaller kwam in het aanvankelijke strijdplan van Ten Hag niet voor. De trainer had een aanvalslinie bedacht met Mohammed Kudus in de spits en Tadic en Neres op de flanken. In al zijn enthousiasme en onstuimigheid raakte Kudus al na vier minuten geblesseerd aan zijn knie. Hij kon niet verder. Zijn aftocht hing de rest van de wedstrijd als een schaduw over het spel van Ajax: wat als de avontuurlijke en sterke Kameroener de negentig minuten vol had kunnen maken tegen de gehavende defensie van de kampioen van Engeland?

Toch leek de tactiek die Ten Hag had uitgedokterd, te werken. Daley Blind speelde centraal op het middenveld, maar bij balverlies was hij een extra lijfwacht van spits Roberto Firmino. Ajax was daardoor minder dominant dan normaal, had ook minder vaak de bal, maar de gevreesde aanval van Liverpool werd in een groot deel van de wedstrijd onschadelijk gemaakt. Op dat ene moment na dan, waarop Perr Schuurs zich even verslikte in Sadio Mané en een mislukt schot van de Senegalees via het been van Tagliafico langs Andre Onana in het doel rolde.

Wat als Ten Hag zich niet zou hebben aangepast aan Liverpool? Wat als Ajax wél vol op de aanval zou hebben gespeeld? Was de kwetsbaarheid die het elftal van Jürgen Klopp toch ook toonde, dan nog duidelijker aan het licht gekomen? Of was Ajax dan weggecounterd door de grootmeesters van de omschakeling?

Achteraf kijk je een koe in de kont, maar feit is dat Ajax met lege handen stond op een avond dat een gelijkspel of zelfs een zege er had ingezeten. Pijnlijk voor Ajax was dat Klopp na een uur zijn drie aanvallers wisselde, alsof de zaken al gedaan waren. Ook pijnlijk was dat Ten Hag in de slotfase twee pinchhitters inbracht, Klaas-Jan Huntelaar en Lassina Traoré, die nauwelijks aan het werk werden gezet, omdat op de rest van het veld chaos en vermoeidheid regeerden. Ajax verloor de regie. Misschien was het ook niet heel verstandig om de twee bepalende middenvelders, Daley Blind en Davy Klaassen, allebei te wisselen.

Eén kans kreeg Ajax nog op de gelijkmaker, in de extra tijd, maar invaller Jurgen Ekkelenkamp schoot in vrije positie over. Wat als Klaassen daar nog had gestaan? De motor op Ajax’ middenveld was in de 74ste minuut door Ten Hag al naar de kant gehaald. Waarom? “Geen idee,” zei Klaassen. “De trainer heeft wel iets anders aan zijn hoofd dan mij uitleg te geven. Ik denk dat hij een paar frisse benen wilde inbrengen.”