Waren de verwachtingen rond Ajax te hoog gespannen? ‘Er zijn te veel wisselingen geweest’

‘Pasveer maakte een inschattingsfout door van zijn lijn te komen,’ zegt oud-Ajacied Martijn Reuser. Beeld Liverpool FC via Getty Images

“Het eerste halfuur speelde Ajax een sterke wedstrijd, met goed voetbal en grote kansen. Maar er is een bepaalde wet in het voetbal: als je ’m zelf niet benut, valt ie aan de andere kant,” zegt oud-Ajacied Theo van Duivenbode (78). “Het was een beautygoal van Salah. Tien minuten daarna staat het 3-0 en is het over. Daarna moet je nog oppassen dat je er niet nog meer om de oren krijgt, want er vielen grote gaten.”

Ook Martijn Reuser (47), coach van het Nederlands elftal onder 18, zag een ‘goed en fris begin’. “Je had eigenlijk al 2-0 voor kunnen staan. Bij een tegengoal zie je alleen dat de onzekerheid in de ploeg sluipt en dat ze niet stabiel genoeg zijn om nog terug te komen.”

De 1-0 was ‘een typisch omschakelmoment’, zegt Reuser. “Het tempo van Liverpool is zo hoog en de technische vaardigheden van Salah zijn zo goed. En dan maakt Pasveer nog een inschattingsfout door van zijn lijn te komen.”

Progressie

De vierde nederlaag op rij in de Champions League betekent een roemloze aftocht van het hoogste Europese niveau voor Ajax. Desondanks ziet trainer Alfred Schreuder dat zijn ploeg progressie boekt in de manier van spelen.

Van Duivenbode: “Ajax begon dit seizen goed met twaalf punten uit vier wedstrijden, daarna is de klad erin gekomen. Maar laten we reëel zijn: ook vorig jaar en het jaar daarvoor kwamen ze niet ver in de Champions League. Misschien zijn de verwachtingen wel te hoog. We hebben nu ook een heel nieuwe ploeg: er is voor 200 miljoen verkocht en voor 100 miljoen gekocht. De toekomst moet uitwijzen hoe ze het verder gaan doen. Je moet kritisch blijven, maar je kunt het ook overdrijven.”

Reuser vindt ook dat de verwachtingen te hoog gespannen waren. Hij vindt het logisch dat de ploeg na een zomer vol wijzigingen ‘even een pas op de plaats’ moet maken. “Met Martínez en Mazraoui zijn twee spelers weggevallen die de afgelopen jaren heel stabiel waren.”

“Timber moet nu de leiding nemen, maar is daarin nog zoekende. De continuïteit ontbreekt om de tegenstander 90 minuten lang de wil op te leggen, dominant te zijn en daarbij resultaat te halen. Dat komt door te veel wisselingen op cruciale plekken.”

Mistwedstrijd

Reuser deelt de mening van Schreuder dat Ajax vooruitgang boekt. “In de competitie staan ze bovenaan. Onder Ten Hag zijn de supporters heel erg verwend, nu is het tijd om een pas op de plaats te maken. Napoli is in deze vorm een topploeg en Liverpool speelt al jaren op het hoogste niveau.”

“Als je realistisch analyseert staat Ajax bovenaan in de competitie en gaan ze na de winter de Europa League in. Dat wordt nog heel interessant. Er komen goeie ploegen bij en financieel valt er ook wel wat te halen. Ik zie de toekomst nog wel rooskleuring in.”

Van Duivenbode was bij de enige overwinning van een Nederlandse ploeg tegen Liverpool, de befaamde ‘mistwedstrijd’ in 1966. “Dat is niet te vergelijken met nu. Ajax had een fantastisch elftal, met een jonge Cruijff, Keizer en Swart in de voorhoede. We wonnen met 5-1.”

“Cruijff is de beste speler die ik ooit gezien heb. Die trekt het hele elftal mee. En die heb je niet meer in Nederland. Dat is ook de tragiek van zo’n briljante voetballer: je hebt er tien nodig om te laten zien hoe briljant ie is. Maar toen gingen we er de volgende ronde alsnog uit, tegen Dukla Praag.”