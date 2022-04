Wanneer gaan Roger Federer en Serena Williams met pensioen? ‘Wat het hart wil, is niet wat het hoofd zegt’

Roger Federer zwaait naar zijn Zwitserse fans in Basel. Beeld EPA

Het was uiteraard geen toeval. De kaartverkoop voor het ATP-toernooi in Basel begon op woensdag, dinsdag maakte Roger Federer bekend in oktober te gaan spelen in zijn geboortestad, waar hij al tien keer heeft gewonnen. Het nieuws werd over het algemeen met enthousiasme ontvangen: de comeback van de Zwitser krijgt nu echt vorm, het gaat goed met hem. Want het was zo lang stil gebleven na de laatste partij van Federer, vorig jaar op Wimbledon, en de nieuwe knieblessure die hij daar opliep.

Het is maar wat je uit die aankondiging wilde halen. “Ik denk al het hele jaar: Basel wordt juist zijn afscheid,” zegt tenniscommentator en voormalig proftennisster Marcella Mesker. “Hoe mooi zou dat zijn: in zijn eigen stad, in een stampvolle St. Jakobshalle. Dat decor past beter dan een uitschakeling in de tweede of derde ronde van Wimbledon, bijvoorbeeld. Wie weet kan hij met een gelukkige loting nog één laatste titel winnen?”

Federer kondigde eerder aan in september in Londen al de Laver Cup te spelen, een toernooi waarin ‘Europa’ het jaarlijks opneemt tegen ‘de rest van de wereld’. “Daar zal hij gaan dubbelen met Rafael Nadal,” voorspelt Mesker. “Hartstikke leuk, hoor. Hij kan er coachen, zelf spelen, het is zijn ding. We zullen hem daar elk jaar terugzien, voor de show en als publiekstrekker. Maar het blijft een soort demonstratietoernooi. Gaan we hem nog zien bij de grote toernooien, de grand slams, als het om de knikkers gaat?” Mesker denkt van niet.

Knieblessure

“Vergis je niet over zo’n knie-operatie. Ik weet uit ervaring dat je de lengte van de blessure moet verdubbelen, dan pas ben je terug op niveau. Goed, bij Federer gaat het misschien nét wat sneller. Maar hij is er straks vijftien maanden uit geweest en is dan 41 jaar. We hopen met zijn allen van niet, maar ik denk echt dat zijn afscheid nadert. Wat je ook niet moet vergeten: voor álle tegenstanders die hij nu treft, is dit de kans van hun leven om van Federer te winnen. Hij is aangeschoten wild, er wordt op hem gejaagd. Geloof is alles wat je nu nodig hebt als tegenstander. Hij is niet meer onoverwinnelijk.”

Roger Federer bij zijn laatste optreden op Wimbledon van vorig jaar. Beeld REUTERS

Fans van Federer, inmiddels de nummer 41 van de wereld, hopen misschien tegen beter weten in op een derde tennisleven. Zoals dat ook geldt voor de fans van Serena Williams. Er zijn nogal wat gelijkenissen in hun verhalen. Williams, ook 40 jaar, speelde haar laatste partij ook op Wimbledon vorige zomer. In de eerste ronde moest ze na zes games opgeven, nadat ze was uitgegleden op het gras. Voor de US Open trok ze zich vervolgens terug met een beenblessure, maar veel updates kwamen er niet, net zo min als toezeggingen richting toernooien dit jaar. Williams is afgezakt naar plek 248 op de wereldranglijst. Wild cards kan ze overal krijgen, maar het blijft vrij stil, als het over tennis gaat tenminste.

Aandelen in Chelsea

“Op Serena valt geen peil te trekken, maar die lijkt met heel andere dingen bezig,” zegt Mesker. “Ze heeft - net als Lewis Hamilton - aandelen gekocht in Chelsea en is bezig met een kledinglijn en andere investeringen. Ze is echt een imperium aan het bouwen. Dat haar coach Patrick Mouratoglou is overgestapt naar Simona Halep, is ook een teken aan de wand. Ook voor haar geldt: hoe langer je stopt met spelen, hoe moeilijker het wordt om terug te keren. De tour staat niet stil, integendeel, die gaat nog altijd vooruit.”

Serena Williams (r), met zus Venus: drukker buiten de baan dan op de baan. Beeld AFP

Voor de Amerikaanse zou de US Open het gedroomde theater kunnen zijn voor het aankondigen van haar afscheid, vindt Mesker. “Gezien haar superstatus daar.”

Wen maar vast aan het idee, kortom, de supersterren van het tennis gaan richting hun pensioen. “Voor beiden lijkt hun koninkrijk voorbij. Voor de sport zou het ook niet goed zijn als ze in deze omstandigheden nog steeds zouden winnen. Misschien verrassen ze ons, het zou hartstikke leuk zijn. Ik heb Federer eerder onterecht afgeschreven, in 2013. Maar ik denk dat wat het hart wil, niet hetzelfde is als wat het hoofd zegt. Het einde is nabij.”