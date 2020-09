Wangedrag op US Open kost Djokovic diskwalificatie én verdiende punten en geld

Voor tennisser Novak Djokovic is op dramatische wijze een einde gekomen aan de US Open in New York. De nummer 1 van de wereld werd in de eerste set van zijn partij in de vierde ronde tegen de Spanjaard Pablo Carreno Busta gediskwalificeerd wegens wangedrag op de baan.

Djokovic raakte uit pure frustratie met een wilde slag een lijnrechter op haar hals nadat hij zijn service had ingeleverd. Daarmee kwam de drievoudige kampioen in New York op een achterstand van 5-6. Een game eerder had hij drie setpoints laten liggen. Mede daardoor was Djokovic extra boos op zichzelf toen hij daarna ook nog zijn service inleverde.

De vrouwelijke official ging nadat ze was geraakt door de klap van Djokovic met een gil tegen de grond en greep naar haar keel. De Serviër rende meteen naar haar toe om zijn verontschuldigingen aan te bieden. De partij werd stilgelegd. Na een minutenlang oponthoud kwam het unieke oordeel van de hoofdarbiter: uitsluiting Djokovic.

Verliezer

Tijdens de gespannen pauze in het lege Arthur Ashe-stadion trachtte Djokovic, die duidelijk was geschrokken, zijn naderende diskwalificatie nog af te wenden. Hij praatte op de arbiter in en probeerde ook de ernst van het incident enigszins weg te nemen. Maar de hoofdarbiter paste de reglementen strikt toe en besloot hem tot verliezer te bestempelen.

Djokovic verliet het tennispark in New York direct, zonder een persconferentie te geven. De organisatie liet daarop weten dat hij zowel zijn punten voor de wereldranglijst als zijn verdiende geld dit jaar op de US Open kwijt is.

Djokovic was in New York de grote favoriet voor de eindzege. Hij was in 2020 nog ongeslagen. Bovendien waren zijn grote rivalen Rafael Nadal en Roger Federer dit jaar op Flushing Meadows niet van de partij. Met de drieste actie schakelde de 33-jarige Serviër echter zichzelf uit. Hij zal daardoor nog wat langer moeten wachten op zijn achttiende grandslamtitel.

“Dit was de juiste beslissing”, liet oud-tennisser Tim Henman al snel weten. De Engelsman werd in 1995 voor een soortgelijk incident op Wimbledon gediskwalificeerd. “Djokovic sloeg de bal niet bewust richting de lijnrechter, maar sloeg de bal wel weg en dan moet je verantwoording afleggen voor je daden.”