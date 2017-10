Waarschuwing voor Ajax-trainer Wooter na incident bij jeugdduel

Als jeugdtrainer val je geen ouders aan. En al helemaal niet waar hun kinderen bij zijn De vader van de jeugdspeler van Ajax

"Wooter heeft me daarbij bij de keel gegrepen en over mijn autoportier gegooid. Daarna heb ik me verweerd," stelt de vader. Hij zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie van het incident. "Als jeugdtrainer val je geen ouders aan. En al helemaal niet waar hun kinderen bij zijn." Meerdere mensen waren getuige van het incident.



Agressief en dreigend

De club uit Amsterdam bevestigt het incident, maar bestrijdt de lezing van de vader. Wooter heeft eveneens aangifte gedaan, aldus Ajax. "Vanwege het agressieve en dreigende handelen van de vader," aldus de club. "Maar omdat wij het handelen van de trainer in deze situatie ook afkeuren, heeft hij een ernstige waarschuwing gekregen."



Volgens een andere bron was het de vader die als eerste agressief werd en was het Wooter die zich verdedigde nadat hij werd klemgereden op de parkeerplaats.



Ajax heeft de voetbalvader de toegang tot de club ontzegd. De speler zelf is uit de opleiding gezet. "De basis om samen verder te werken ontbreekt."



De vader van de speler is zelf ook oud-werknemer en voormalig jeugdspeler van Ajax. Hij vertrok vorig jaar na een arbeidsconflict, dat conflict volgde op het vertrek van toenmalig hoofd opleidingen Wim Jonk.



Nordin Wooter (40) doorliep zelf ook de jeugdopleiding van de club, waarna hij halverwege de jaren negentig ruim 50 wedstrijden in Ajax 1 speelde. Daarna speelde hij onder meer nog voor Real Zaragoza, Watford en RBC Roosendaal. Sinds 2012 is hij trainer bij Ajax.