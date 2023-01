Waarom zou Xavi Simons bij PSV blijven? Om zich te kunnen ergeren aan Bakayoko?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Xavi Simons

Waarom zou Simons bij PSV blijven? Als Gravenberch, Martinez, Antony en Mazraoui al vertrokken bij een toen nog draaiend Ajax? Waarom zou Simons zich blijven ergeren aan Bakayoko die in de 9de minuut tegen Emmen al had gemist en die hij, Xavi, even later fantastisch de diepte instuurde met een steekpass buitenkant rechts? Die Bakayoko ook miste? Van Nistelrooij had het over een ‘crisis’ bij PSV. Zeg dat wel. Silva heb ik opgezocht op YouTube: kan koppen, niet supersnel, efficiënte afmaker. Lijkt beter dan Bakayoko in KKD-vorm. Wat ik zag: speelde vaker centraal dan aan de zijkant, althans in de filmbeelden waarin zijn doelpunten waren gemonteerd. Speelt ook met nummer 9. Wordt hij een concurrent voor De Jong? Zijn belangrijkste taak lijkt: zo goed te zijn dat Xavi zijn spelvreugde niet kwijtraakt. Simons is nu te goed voor deze selectie.

Xavi Simons. Beeld Paul Meima/Pro Shots

Luister onze Ajaxpodcast Branie