Waarom zijn de kaarten voor Ajax-Borussia Dortmund duurder dan tegen Besiktas?

Beeld DeFodi Images via Getty Images

Zo zijn kaartjes in vak 423 van 47,50 naar 68,50 euro gegaan en in vak 117 van 51,75 naar 84 euro. Een andere supporter laat online weten dat ze ­tegen Besiktas 51,75 betaalde en nu 75,60 euro. Voor de wedstrijd tegen Borussia zijn de goedkoopste tickets in de losse verkoop 52,50 euro.

Seizoenkaarthouders betalen minstens 45 euro. In de reacties op Twitter melden zij een prijsstijging van ongeveer een tientje. Seizoenkaarthouders krijgen sowieso voor elk los duel 10 procent korting. Voor de wedstrijd tegen Besiktas ­waren kaarten al vanaf 33,50 euro beschikbaar.

Categorieën

Hoewel er op de tribunes flink wordt geklaagd, zegt de supportersvere­niging niet veel klachten binnen te hebben gekregen. “Wij hebben een aantal mails van supporters gehad over de prijs­stijging, maar niet extreem veel,” zegt Fabian Nagtzaam van de Supportersvereniging Ajax. “Er is ten opzichte van het Cham­pions Leagueseizoen van 2019-2020 een prijsstijging te zien van rond de 15 procent.”

Volgens Miel Brinkhuis, de perschef van Ajax, komt het prijsverschil doordat Besiktas en Dortmund in verschillende prijscategorieën zijn ingedeeld. “Bij de losse verkoop kan daardoor bijvoorbeeld Ajax-Chelsea meer geld kosten dan een kaart op dezelfde plek bij Ajax-Lille.”

In Europa vallen de ­tegenstanders in categorie A, B of C. Doordat Borussia Dortmund in de A-categorie valt, zijn de kaartjes duurder dan die van de wedstrijden tegen Besiktas (C-­categorie) en Sporting Portugal (B­-categorie).

“Zo’n prijsstijging is begrijpelijk bij tegenstanders van het kaliber-Dortmund,” vindt Nagtzaam. “Om Messi te kunnen zien voetballen bij Paris Saint-Germain betaal je ook ­algauw 45 euro. En dat is dan nog de prijs voor de aankomende compe­titiewedstrijd tegen Angers.”

Passe-partouts

Voorheen verkocht Ajax ‘blinde’ ­passe-partouts voor de drie thuiswedstrijden in de Champions League, zodat fans al kaarten konden kopen voordat de tegenstanders bekend waren. De goedkoopste passe-partouts waren beschikbaar voor 96 euro. ­Supporters konden daardoor twee seizoenen geleden relatief goedkoop bij de drie thuiswedstrijden tegen ­Valencia (0-1), Lille (3-0) en Chelsea (0-1) zijn, zegt Brinkhuis.

Net als vorig seizoen worden er nu, door de maatregelen als gevolg van de coronacrisis, geen passe-partouts verkocht. Brinkhuis: “Daardoor zijn de prijzen per duel inzichtelijker, in tegenstelling tot twee seizoenen geleden, toen we een vast bedrag vroegen voor drie duels.” Maar juist daardoor is het contrast voor doorgewinterde bezoekers nu zo groot.

Brinkhuis belooft dat de kaarten voor de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal, de afsluitende wedstrijd in de groepsfase van de Champions League, weer goedkoper zullen zijn.