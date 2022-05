Waarom voor Verstappen na de race meteen de weegschaal wacht

Max Verstappen test of hij genoeg gewicht heeft. Beeld Getty Images

Het tafereeltje ziet er vaak toch wat absurd uit. Hebben Max Verstappen en co. net bijna twee uur lang op topsnelheid rondjes gescheurd over een circuit, wacht meteen een enkeltje weegschaal. Een nors kijkende steward in een wit overhemd van de FIA ernaast, die het gewicht meteen noteert op een kladblok. De Formule 1-coureurs in een rij wachtend op hun beurt, het racepak nog aan, de helm in de hand en de brandwerende balaclava nog half in de nek.

Het zweet druipt vaak nog van de gezichten, de haren doordrenkt na twee uur op topsnelheid in de warmste, meest vochtige oorden van deze planeet. Emoties en adrenaline gieren door de ruimte. Ze willen feestvieren, hun teleurstelling verwerken in een klein hoekje, maar vooral hebben ze allemaal gigantisch veel dorst na de geleverde inspanning. Water, cola, champagne, bier, als het maar koud en nat is. Maar nee, eerst wacht dus die weegschaal.

Voldoen aan minimumgewicht

Waarom? Het is een van de meest gestelde Formule 1-vragen op Google, zo blijkt uit de zoekopdrachten. Het antwoord op de vraag is even eenvoudig als ingewikkeld. Coureurs wegen zich voor en na de race, omdat ze aan een bepaald minimumgewicht moeten voldoen, zo luidt de simpele verklaring. Maar waarom dan?

In een snelheidssport waar elke gram verschil maakt, zoekt iedereen de grens op. Maar teams mogen er niet overheen. Of beter gezegd: onderdoor. In 2022 is het minimumgewicht waar auto (exclusief benzine) en coureur samen minimaal aan moeten voldoen 798 kilogram. Minstens 80 kilo daarvan moet sinds 2019 worden bijgedragen door de coureur, zijn kleding en zijn stoeltje. Een regelwijziging ten faveure van de grotere, zwaardere coureurs, die zich flink benadeeld voelden. Coureurs die lichter zijn dan 80 kilo - het gros van de grid - krijgen extra ballast mee om ook tot het minimum te geraken. Die ballast mag echter alleen in de cockpit meegenomen worden en niet elders worden gebruikt om de auto beter in balans te brengen.

Nu verliezen coureurs in warme races extreem veel lichaamsgewicht. Max Verstappen had het na de laatste race in Miami over ‘zeker zo’n drie kilo’. Een significant aandeel, waar onderweg niet tegenop te drinken valt.

Wat coureurs meenemen aan proviand in de bolides is minimaal, de ruimte is beperkt en ook die kilo’s tellen. Omdat overal in de paddock de angst bestaat dat coureurs na de laatste weging niet voldoen aan het minimum, wordt ze opgedragen vlak voor de start nog enorm veel te drinken.

Rijden over vuile delen

Teams kiezen er ook geregeld voor de coureurs meteen na de finish te sommeren om na de geblokte vlag zoveel mogelijk naast de ideale lijn over de vuile delen van het circuit terug naar de pits te rijden. De warme banden pikken daar gruis en rubber op, al die beetjes helpen weer om uiteindelijk aan het minimumgewicht te voldoen.

Lewis Hamilton onderwerpt zich na een race aan de weging. Beeld AFP

Wordt er weleens gesjoemeld? Natuurlijk, al sinds mensenheugenis schurken teams tegen de grens aan of ze gaan die zelfs over. Zoals Tyrell dat in 1984 flink bestraft werd, toen bleek dat ze de benzinetanks verzwaard hadden met water en lood. Tal van teams voegden jarenlang vlak voor de weging standaard water toe aan de watergekoelde remmen. En de FIA aarzelde niet om de BAR-formatie in 2005 nog keihard te straffen en voor twee races te schorsen, toen een tweede, illegaal benzinetank(je) van zes liter ontdekt werd in de wagen. Volgens de FIA een vernuftige manier om eventueel extra ballast buiten het reguliere benzinesysteem mee te nemen.

Aan het begin van een nieuw seizoen en zeker bij de start van een nieuw reglement zoals nu, speelt het gewichtsprobleem een andere rol, omdat nauwelijks een team het minimum haalt. Bekend is dat bijna geen formatie, op Alfa Romeo na, de laatste weken in de buurt van de 798 kilo kwam. Dat minimum is dus ook het streefgewicht, dat op de valreep overigens al met drie kilo verhoogd werd door de FIA omdat het te uitdagend bleek met de nieuwe auto’s.

Ondanks die drie kilo extra vertelde topman Helmut Marko van Red Bull Racing de laatste weken nog steeds dat de auto van Verstappen op dieet was, al beloofde hij onlangs wel dat de wagen van de wereldkampioen zondag in Spanje voor het eerst het ideale gewicht benadert.