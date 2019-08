Waarom trainers niets over blessures mogen zeggen

Het is de vraag van journalisten die iedere voetbaltrainer kan dromen: is iedereen fit? Als er (zware) blessuregevallen zijn, is het echter lastig om hier dieper op in te gaan.

Dat bleek ook toen PSV-trainer Van Bommel werd gevraagd naar het lot van zijn spits Sam Lammers, die zaterdag geblesseerd uitviel in het duel om de Johan Cruijff Schaal. Of Van Bommel al iets kon melden? “Het ziet er niet goed uit,” zei hij. “Meer kan en mag ik er niet over zeggen.”

Van Bommel refereerde aan de privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), die sinds 25 mei 2018 van kracht is. Hierdoor mogen clubs officieel niets meer melden over blessures van spelers.

Recht op privacy

Van Bommel kreeg veel kritiek op sociale media. Waarom vertelde hij niet wat er aan de hand was? Supporters hebben daar toch recht op? Nee dus, concludeert Thijs Slegers, de perswoordvoerder van PSV. “Dit is de wet. En daar houden wij ons aan.”

Marjan Olfers, bijzonder hoogleraar sport en recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam, is blij dat de discussie over de privacy van sporters eindelijk op gang komt. “De natuurlijke habitat in de sport is dat sporters helemaal geen privacy hebben, maar ieder mens heeft recht op privacy. Ook sporters. Sterker nog, hun gezondheid vertegenwoordigt hun economische waarde. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan.”

Laurens Korbee, jurist van het FBO (Federatie van Betaald voetbal Organisaties), ziet dat clubs nog worstelen met de AVG. “Ons advies is vooral om een speler zelf te laten vertellen wat voor blessure hij heeft en hoe ernstig het is,” stelt Korbee. “Zo laat je aan de speler wat hij wel en niet vertelt.”

Olfers vindt dit niet wenselijk. “Clubs kunnen spelers ook opdragen om bepaalde dingen te zeggen. Dan kan er druk worden uitgeoefend. Wat gebeurt er als je als speler zegt: ik doe het niet? Een trainer kan je dan een lastige jongen vinden en je buiten de ploeg houden.”

Als een speler korter dan zes weken uit de roulatie is, meldt PSV dat zijn herstel van dag tot dag wordt bekeken. Kan hij langer niet in actie komen, dan mag de speler – als hij dat wil – zelf vertellen wat er aan de hand is. Ajax en Feyenoord doen dat net zo, al wordt bij die clubs wel het gekwetste lichaamsdeel van de speler gemeld.

Hoge boetes

Wat als een trainer in alle eerlijkheid zegt dat hij vreest voor het einde van de carrière van een speler? Dan is diens economische waarde vrijwel nihil. Korbee wijst op de recente (en eerste) boete van 460.000 euro aan het Haagse HagaZiekenhuis, dat de patiëntendossiers onvoldoende had beveiligd. Tientallen medewerkers hadden de medische gegevens van realityster Samantha de Jong (beter bekend als ‘Barbie’) ingezien. De boete voor overtreding van de AVG kan oplopen tot 4 procent van de jaar­omzet van een bedrijf.

Opvallend is dat veel sporten allesbehalve zorgvuldig omgaan met de privacy van hun atleten. Wielerploeg Jumbo-Visma liet bijvoorbeeld weten dat de Belg Wout van Aert, die ten val was gekomen tijdens de Tour de France, voor de tweede keer was geopereerd, waarbij hij was geholpen aan het spierweefsel in zijn gekwetste been. “Er is heerst nog veel onwetendheid,” stelt Olfers. “Maar we moeten af van het idee dat sporters publiek bezit zijn. Die tijd is geweest.”