Waarom Timber en Martínez de beste Ajacieden van 2021 waren

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Jurriën Timber en Lisandro Martínez, de grote uitblinkers bij Ajax in 2021.

In onze terugblik in de Ajaxpodcast Branie (onderaan dit verhaal te beluisteren, evenals op Spotify en elke andere podcastapp) hoorde je het misschien al: Jurriën Timber en Lisandro Martínez eindigen op de eerste en tweede plek qua gemiddeld rapportcijfer voor het jaar 2021.

Deze vijf statistieken illustreren de dominantie van het centrale verdedigingsduo van Ajax.

Schier onpasseerbaar duo

Het blijkt een gouden greep, toen trainer Erik ten Hag op 31 januari voor het eerst Timber en Martínez tezamen opstelde in het hart van zijn verdediging. Waar de neiging al snel zou zijn om ‘te klein’ te roepen bij een dergelijk duo — beiden zijn minder dan 1,80 meter lang —, gaat het spel van Ajax er zienderogen op vooruit nu op beide centrale posities een extreem snelle, wendbare verdediger staat.

De cijfers onderstrepen dat. In 2021 start Ajax 32 keer met Timber-Martínez als centraal duo. Slechts 19 goals incasseert de ploeg in die 32 wedstrijden, resulterend in een bijzonder laag wedstrijdgemiddelde van 0,59 goals tegen – en dat terwijl 9 van die 32 wedstrijden in Europees verband waren.

Welgeteld 3 keer in 32 duels krijgt Ajax met Timber en Martínez in het centrum meer dan één goal tegen in een wedstrijd: thuis tegen AS Roma (1-2), PSV (0-4) en AZ (1-2). Daartegenover staan liefst 18 clean sheets.

Duelmonster Martínez

Martínez won 109 persoonlijke duels in de eerste seizoenshelft van 2021/22. Dat is het meeste van alle centrumverdedigers in de eredivisie. Knap, aangezien de Ajaxdefensie geregeld weinig te doen heeft in duels met kleinere ploegen. Nog knapper wanneer je bedenkt dat Martínez drie wedstrijden niet startte omdat Ten Hag hem rust gunde.

Niet alleen is Martínez een veelwinnaar als er om de bal gestreden wordt, ook is hij uitermate efficiënt. Van alle eredivisiespelers die minstens 50 duels wonnen in de eerste seizoenshelft, had Martínez het hoogste winstpercentage (68,6).

Martínez kleunt erin bij Willem II'er Elton Kabangu. Beeld ANP

Overigens doet Timber qua duelkracht nauwelijks onder voor zijn verdedigingspartner. Timber is na Martínez, Robin Pröpper (Twente) en Gernot Trauner (Feyenoord) de centrumverdediger met de meeste gewonnen duels (96). Daarnaast behoort hij samen met Martínez en Trauner ook tot de drie efficiëntste dueluitvechters van de gehele competitie (66,7 procent).

Balveroveraar Timber

Maar waar Martínez als geen ander kan knokken om de bal, is Timber de Ajacied die in de eerste seizoenshelft de meeste ballen verovert. Slechts twee eredivisiespelers, Adam Maher (Utrecht) en Olivier Boscagli (PSV), heroverden vaker de bal dan Timber (157 keer) deed.

Timber jaagt Spartaspits Emanuel Emegha op. Beeld ANP

Hoewel Timber relatief gezien piepjong is (20) voor een speler op zijn positie, hanteert hij een volwassen speelstijl. Hij verovert veel ballen, terwijl hij het spel naar zich toe laat komen. Zelden stapt Timber onnodig vroeg uit op een tegenstander, vrijwel nooit neemt hij een onaanvaardbaar risico. Dat hij alsnog de beste balafpakker van dit Ajax is, zegt dan ook veel over zijn spelinzicht en handelingssnelheid.

De sprongkracht van Martínez

Op het eerste oog lijkt de zwakte van Ajax’ centrale duo in de lucht te liggen. Immers, zelden kom je in het voetbal een defensie tegen waar één, laat staan beide centrale mannen onder de 1,80 meter lang is.

Martínez wint een luchtduel van Bryan Linssen. Beeld ANP

Maar schijn bedriegt. Want vooral Martínez wordt dit seizoen veelvuldig opgezocht met de lange bal en met luchtduels, maar telkens houdt de Argentijn opvallend goed stand. Martínez is een van de vijf eredivisiespelers dit seizoen die meer dan zestig luchtduels wonnen (samen met Trauner, Pröpper en AZ’ers Vangelis Pavlidis en Dani de Wit). En daarbij valt wederom op dat de kleine Ajacied bijzonder efficiënt te werk gaat: liefst 71 procent van Martínez’ luchtduels zet hij om in winst. Ook daarmee eindigt hij in de top vijf van de competitie.

Het aanvallende denken van Timber

Maar de kracht van het duo Timber-Martínez ligt uiteraard niet alleen aan de defensieve zijde van het spel. Ook aan de bal voldoen ze aan de hoge Amsterdamse standaard.

Vooral Timbers aanvallende cijfers vallen op. Zo presteerde hij voor de eerste winterstop bijna wat nog geen enkele eredivisiespeler is gelukt sinds Daley Blinds terugkeer naar Nederland: op 21 passes na verstuurde Timber (1262) evenveel passes als de grootste passingspecialist (1283) van de competitie.

Kijk je alleen naar centrumverdedigers qua passing, dan staat Timber op eenzame hoogte. Liefst 330 passes verstuurde hij naar de eindfase – aanvallende 30 meter – op het veld. Het verschil met de nummer twee in deze statistische categorie, Boscagli (273 passes), is reusachtig.

De cijfers zijn duidelijk: op beide centrale verdedigingsposities heeft Ajax goud in handen.

