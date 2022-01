Waarom Steven Bergwijn de ideale versterking is voor dit Ajax

Steven Bergwijn spurt weg in duel met Will Hughes van Crystal Palace. Beeld AFP

Met het succes van Ajax komt een nóg strenger verwachtingspatroon, lijkt het wel. Zo bestaan er twijfels over de mogelijke transfer van Steven Bergwijn naar Amsterdam deze winter: is de oud-PSV’er goed genoeg voor Ajax? Heeft Ajax Bergwijn nu echt nodig?

Dat terwijl de buitenspeler van Tottenham en Oranje juist een veilige, solide transferaanwinst zou zijn. Hieronder vier argumenten vóór de komst van Bergwijn naar Ajax.

1. Bewezen productiviteit op een vergelijkbaar niveau

Zijn grotendeels mislukte periode bij Tottenham Hotspur heeft toch wat zand in de ogen gestrooid. Want Bergwijn was in de tweeënhalf jaar waarin hij vaste basisspeler was bij PSV – tussen medio 2017 en eind 2019 – bijzonder productief.

In die periode was Bergwijn goed voor 27 goals en 29 assists in 81 competitieduels, met een moyenne van gemiddeld 114 gespeelde minuten per doelpunt waarbij hij betrokken was. Uitstekende statistieken voor een buitenspeler. Ter context, in die periode waren er in de eredivisie maar drie spelers bij meer competitiegoals betrokken: de usual suspects Tadic, Ziyech en Berghuis.

Meeste goals en assists, eredivisie tussen medio 2017 en eind 2019. Beeld Opta

Ook de wat diepgravender cijfers spreken in het voordeel van Bergwijn. In die 81 competitieduels was hij goed voor 181 gecreëerde kansen voor ploeggenoten en 218 geslaagde passeeracties. Daarmee was Bergwijn zowel de effectiefste creatieveling als dribbelaar van de PSV-selectie in die periode.

Waar flitsende mede-aanvallers als Hirving Lozano en Donyell Malen en een afmaker als Luuk de Jong meer aandacht kregen, valt het argument dus te maken dat Bergwijn in zijn gehele periode als basisspeler in Eindhoven de belangrijkste aanvaller van PSV was.

Vergeet niet: PSV werd in die periode in 2017/18 kampioen en hield in 2018/19 het in Europa zo succesvolle Ajax bijna het gehele jaar bij in de titelrace. Dat een jonge uitblinker van dat PSV nu, drie jaar later, niets extra’s zou toevoegen aan Ajax is dan ook een wat vergezocht statement.

2. Multifunctionaliteit helpt de (noodzakelijke) roulatie in de voorhoede

Bergwijn speelde bij PSV nagenoeg evenveel op beide flanken en in zijn laatste halfjaar in Eindhoven speelde hij ook een tijd in een centralere rol ‘op 10’. Daarnaast liet hij bij Oranje en Tottenham zien dat hij ook als dienende rechts- of linksbinnen kan spelen in speelsystemen waarbij de buitenkant volledig wordt gelaten aan wing-backs.

Kortom, Bergwijn zou bij Ajax op drie verschillende posities in aanmerking kunnen komen voor minuten. Dit maakt hem voor de tweede seizoenshelft meteen al een nuttige versterking. Natuurlijk, met Tadic op links, Antony op rechts en een concurrentiestrijd tussen Berghuis en KIaassen ‘op 10’ is er nu al een sterke invulling voor de drie posities die Bergwijn bespeelt.

Maar met de breedte van de Ajaxselectie valt het op die posities behoorlijk mee. Op de flanken is Mohammed Daramy de enige fitte back-up, en diens invalbeurten voor de winterstop lieten zien dat hij nog flink wat tijd nodig heeft om aan het niveau te wennen. Ook is nog onduidelijk of Mohammed Kudus ooit het niveau van vóór zijn blessures zal terugvinden.

Met Tadic op links en Antony op rechts heeft Ajax al twee topspelers in huis voor op de vleugels. Beeld ANP

Met een enkele sterke speler per creatieve positie wordt het erg krap voor een team met de ambities als die van Ajax. Gehoopt wordt op een landstitel, bekerwinst en een plekje bij de laatste acht in de Champions League. Dat zijn 49 duels in totaal, oftewel (minstens) 4.410 te maken speelminuten.

Gezien de absurde hoeveelheid oefen- en kwalificatieinterlands en een verkorte zomer door het corona-EK mikken clubs in de topcompetities op 3000 à 3500 speelminuten per basisspeler per seizoen. Hoewel de blessurevrije marathonman Tadic deze rekensom bij Ajax iets soepeler maakt, blijven er toch zo’n 3000 minuten per seizoen over die je aan een vierde (of vijfde) kracht op die drie posities zou willen geven.

Dus zelfs als we de veteranenleeftijd van Tadic en de mogelijke toptransfer van Antony als factoren voor de langere termijn buiten beschouwing laten, lijkt het aantrekken van een aanvaller van het kaliber Bergwijn een goed plan voor Ajax.

3. Biedt diepgang én een aanspeelpunt

Hoewel zijn periode bij Tottenham tot dusver zeker niet werd waarop hij zal hebben gehoopt, laat Bergwijn ook dit seizoen nog zien dat hij op meerdere manieren van waarde kan zijn.

Zo toonde hij in zijn laatste invalbeurt bij Spurs, in het thuisduel (3-0) met Crystal Palace, dat hij meer is dan alleen een goede dribbelaar en voorzettengever. Bergwijn heeft nog altijd de explosiviteit om het centrumverdedigers lastig te maken, wanneer hij de diepte zoekt met een sprint in de zone tussen het verdedigingshart en de back van de tegenstander.

Bergwijn zorgt nog altijd voor diepgang. Beeld Screenshot Premier League

Daarnaast bezit Bergwijn, net als Tadic, als een van de weinige buitenspelers de fysieke kracht en lichaamsbalans om met de rug ‘in’ de tegenstander te spelen, en als aanspeelpunt de bal af te schermen van de opponent.

Bergwijn kan als aanspeelpunt dienen. Beeld Screenshot Premier League

Zelfs tegen een boomlange, traditioneel Engelse centre-back als James Tomkins (1,93 meter) wist Bergwijn als invaller tegen Crystal Palace ballen langdurig bij zich te houden.

Met Bergwijn zou Ajax dus een speler aantrekken die én bewezen heeft op een vergelijkbaar niveau zeer productief te zijn, én op drie posities uit de voeten kan, én bereidheid toont zich aan verschillende speelstijlen aan te passen. Een speler met een hoge ondergrens.

