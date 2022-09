Waarom Steven Berghuis de stille uitblinker is bij Ajax en Oranje

Steven Berghuis duelleert met Eden Hazard. Beeld BELGA

Of het nu is omdat hij van de ene naar de andere aartsrivaal verhuisde, een uitgesproken eigen mening heeft of niet de allersnelste is, maar Steven Berghuis wordt opvallend vaak ondergewaardeerd. Dit terwijl de linkspoot in de vorm van zijn leven steekt, sinds hij de overgang heeft gemaakt van buitenspeler naar middenvelder. Vier statistieken onderstrepen de uitstekende ontwikkeling die Berghuis momenteel bij Ajax en Oranje doormaakt.

1. Creatieve elite

Als we even voorbij de ronduit absurde cijfers van voorzettenmaestro Dusan Tadic kijken, zien we dat Berghuis best of the rest is op de Nederlandse velden, wanneer het aankomt op kansen creëren voor ploeggenoten. Sinds zijn komst naar Ajax heeft hij meer kansen voor ploeggenoten gecreëerd dan geroemde uitblinkers als Cody Gakpo, Jesper Karlsson, Orkun Kökcü en Joey Veerman.

Dat Berghuis met zijn passing, voorzetten en steekballen meer gevaar oplevert dan de creatieve uitblinkers bij andere clubs, lijkt wat ondergesneeuwd te raken door de recordaantallen aan assists die we inmiddels van ploegmaat Tadic gewend zijn geraakt.

Beeld Screenshot ESPN

Bij het terugkijken van de beste schietkansen die Berghuis dit seizoen voor ploeggenoten wist te creëren, valt vooral de moeilijkheidsgraad van het voorbereidingswerk op. De linkspoot heeft het killerinstinct dat nodig is bij het geven van een beslissende. Bovenstaande inkrullende voorzet op Brian Brobbey tegen FC Utrecht is daar een uitstekend voorbeeld van: dit is het soort bal dat alleen met de beste traptechniek te geven is.

2. Geduldig aansluiten

Als we kijken naar het lijstje van Eredivisiemiddenvelders die als schutter bij het meeste doelgevaar betrokken zijn, zien we in de top-5 liefst vier metervreters die het niet per se moeten hebben van hun passing. Guus Til, Dani de Wit, Davy Klaassen en Michel Vlap zijn immers allemaal het type ‘10’ dat vooral met loopacties in en rond het zestienmetergebied van waarde is.

Maar tussen deze superdravers vinden we ook gewoon spelmaker Berghuis. Hoewel hij bij Ajax op vele ploeggenoten kan leunen bij de doelpuntenproductie, komt hij zelf ook tot een keurig kansentotaal.

Beeld Screenshot ESPN

De beste schietkansen krijgt Berghuis op moment dat hij wat later aansluit. Op momenten dat de eerste golf Ajacieden zich al in het strafschopgebied heeft gemeld, is Berghuis handig in het vinden van open ruimtes op rand zestien.

3. Vooruitdenken

Ook in het bereiken van ploeggenoten in de laatste 30 meter van het veld hoort Berghuis sinds zijn komst naar Amsterdam tot de statistische elite van de Eredivisie.

Berghuis is als middenvelder het soort spelmaker dat continu een paar stappen vooruitdenkt.

Beeld Screenshot ESPN

Dikwijls scant Berghuis het gehele veld voordat hij de bal überhaupt heeft aangenomen. Dit vooruitplannen van zijn volgende pass stelt hem geregeld in staat om binnen één of twee balcontacten de voorwaartse oplossing te vinden.

4. Smaakmaker bij Oranje

Waar Erik ten Hag een nummer 10 van Berghuis maakte, is Louis van Gaal zelfs een stap verdergegaan.

In de voorbije interlands posteert de bondscoach Berghuis in de machinekamer van de Oranjepassing. Alleen opbouwleider Frenkie de Jong komt nog vaker aan de bal dan de Ajacied.

Beeld Screenshot NOS

Van Gaal heeft overduidelijk veel vertrouwen in zijn spelmaker. Berghuis is namelijk de Oranjespeler met de meeste tactische vrijheid, en is vooral nuttig gebleken op momenten dat hij de Nederlandse spelopbouw al in een vroeg stadium komt versnellen.