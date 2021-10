Waarom Sébastien Haller nooit uitbundig om een doelpunt juicht? ‘Als je te veel opgaat in de euforie, val je ook harder’

Sébastien Haller beleeft een waanzinnig debuut in de Champions League. Tegen Borussia Dortmund maakte de spits van Ajax zijn zesde goal in drie duels. ‘Ik moet niet denken dat ik de beste voetballer ter wereld ben, want dat ben ik niet.’

De statistieken van Sébastien Haller, geboren in Frankrijk, maar met Ivoriaanse roots, zijn uitzonderlijk. In zijn allereerste optreden in de Champions League, vorige maand uit tegen Sporting Portugal, maakte hij vier goals. Hij was de eerste Ajacied na Jari Litmanen met een hattrick in dat toernooi. Alleen Søren Lerby scoorde vaker in een Europese wedstrijd voor Ajax: vijf keer tegen Omonia Nicosia in 1979.

Haller (27) lacht een tikkeltje verlegen. “Die namen,” zegt hij. “Het is prachtig om daartussen te staan. Dat maakt me heel trots.”

Sinds zijn komst naar Ajax, in januari van dit jaar, is een hoop gebeurd. Hij werd kampioen en won de KNVB-beker, maar de club vergat hem ook in te schrijven voor het Europa Leaguetoernooi. Het is alsof de grote, sterke aanvaller de schade dit seizoen probeert in te halen. Hij scoorde na zijn glorieuze optreden in Lissabon ook tegen Besiktas en Dortmund en Haller is daarmee topscorer van de Champions League met zes goals. Hij maakte er eentje meer dan Mohamed Salah (Liverpool) en Robert Lewandowski van Bayern München. Er is maar één spits die net als Haller zes doelpunten maakte in zijn eerste drie duels in de Champions League: Erling Haaland, dinsdag nog zijn tegenstander in de Arena. “Maar Haaland was negentien toen hij dat deed. Ik ben 27. Dat is een groot verschil en een groot voordeel. Je moet altijd de context zien.”

Onderkoeld

Het is een voor Haller typerende opmerking. Een zwever is hij nooit geweest. Meer een denker. Hij denkt weleens te veel, denkt hij. “Als je kunt dromen in het veld is dat heerlijk, lijkt me.” Haller drijft niet op emoties. Juichen om een doelpunt doet hij niet uitbundig, eerder onderkoeld. “Ik ben voor en na een wedstrijd dezelfde man en dezelfde voetballer. Vier gemiste kansen of vier doelpunten brengen daar geen verandering in. Ik moet niet denken dat ik de beste voetballer ter wereld ben, want dat ben ik niet.” Hij lacht uitbundig. “Bij lange na niet zelfs.”

Verhaal gaat verder onder de video

Ook na een ‘amazing night’ zoals dinsdag tegen Borussia Dortmund, toen alles wat de Ajaxspelers aanraakten in goud leek te veranderen, keek Haller kritisch terug op zijn wedstrijd. “Over het geheel genomen was het fantastisch, maar ik denk altijd dat het beter kan. Dat is mijn karakter. Ik laat gemiste kansen ‘s nachts nog een paar keer aan me voorbijgaan. In mijn hoofd, niet met beelden, want die heb ik niet nodig. Elk detail staat op mijn netvlies. Ik kreeg tegen Dortmund twee kansen, één voor en één na rust. Dan ga je afwegen: had ik sneller moeten handelen, of juist rustiger moeten blijven? Had ik de bal eerst moeten aannemen? Had ik beter met links dan met rechts kunnen schieten? Maar dat is allemaal achteraf. Tijdens de wedstrijd raak ik niet in de war. Of ik nou scoor of niet, na elke kans begin je weer op nul. Als je te veel opgaat in de euforie, val je ook harder. Ik wil stabiel zijn.”

Haller was blij dat hij uiteindelijk de 4-0 maakte. Hij zette zijn sterke lichaam schrap na een hoge voorzet van Blind en kopte beheerst raak. “Het is niet dat ik per se wil scoren, maar nu wel, omdat ik die twee eerdere kansen niet had benut. Met die assist op Daley Blind en die halve assist op Antony was ik niet tevreden geweest.”

Hechte defensies

Het rendement van Haller bij Ajax is enorm, met 25 goals en 11 assists in 36 wedstrijden. Zijn cijfers in de Champions League zijn nog beter dan in de eredivisie. De spits denkt te weten waar dat aan ligt. “In Europa willen tegenstanders ook voetballen en aanvallen. Dan krijg ik voorin iets meer ruimte. In de eredivisie hebben we te maken met heel hechte defensies. Dan sta ik soms tegenover drie man en ben ik alleen bezig met ruimte maken voor anderen. Thuis tegen Cambuur wonnen we met 9-0, maar er waren geloof ik acht verschillende doelpuntenmakers.”

Samen aanvallen, samen verdedigen; dat is het adagium van trainer Erik ten Hag. Nog een opvallende statistiek uit de wedstrijd Ajax-Dortmund: de thuisploeg kwam tot 151 balveroveringen, waarvan 32 op het meest aanvallende gedeelte van het veld. Haller was met zes balveroveringen het meest succesvol. Hij grinnikt. “Het is fijn voor een spits als je zo hoog op het veld mag blijven, dicht bij het doel van de tegenstander. Maar het is hard werken. Zeker met mijn postuur. Ik ben geen Luis Suárez.”

Ten Hag wist wie hij met Haller in huis haalde. De twee werkten eerder nauw samen bij FC Utrecht. Haller kwam via Eintracht Frankfurt bij West Ham United terecht. Hij beleefde daar sportief een moeilijke tijd. “Een voetbalelftal is als een puzzel, de stukjes moeten in elkaar vallen. Dat lukte niet bij West Ham. Ik was niet het juiste stukje. Wat ik ook probeerde, het paste niet.” Voor Ajax, vindt Ten Hag, is Haller juist het ontbrekende stukje. “De trainer kent mij goed en ik weet wat hij wil. Je moet van hem bij elke bal nadenken. Voor Ten Hag is voetbal een mind game.”

Duim in de mond

De spits is in dat spel geregeld het eindstation. Ook vorige week zaterdag tegen Heerenveen opende Haller de score. Hij stak na zijn goal zijn duim in zijn mond. De spits was kort daarvoor vader geworden van een zoontje, zijn derde kind. “Mijn vrouw was thuis met de kleine, alleen. Onze andere twee kinderen waren in Frankrijk, logeren bij opa en oma. Ik wist dat mijn vrouw naar de televisie zou kijken.”

Haller had de WK-kwalificatie-wedstrijden van Ivoorkust tegen Malawi laten schieten om bij de bevalling te zijn. “Ik was thuis nodig. Hoe moeilijk het ook is om je team niet te kunnen helpen. Voetbal is belangrijk, maar je gezin is belangrijker.”

Haller kwam eerder uit voor Franse nationale jeugdteams, maar hij besloot op zijn 26ste om voor het land van zijn Ivoriaanse moeder te gaan spelen. Ivoorkust ligt op koers voor het WK in Qatar. Het land neemt ook deel aan de Afrika Cup, het toernooi dat van 9 januari tot en met 6 februari wordt gehouden. Haller zal Ajax in die periode niet kunnen dienen. Hij mist dan vermoedelijk de zware uitwedstrijden tegen FC Utrecht en PSV. “Dat is niet makkelijk, maar ik heb bewust gekozen om voor Ivoorkust te spelen. Dan ga je niet slechts een paar wedstrijdjes eruit pikken die jou uitkomen. Dan ga je daar volledig voor.”

Eerst wacht nog een belangrijke periode bij Ajax. In de Champions League moet de ploeg een plek in de achtste finales veiligstellen. In de eredivisie verdedigt Ajax morgen de koppositie in de eredivisie tegen PSV. Acht maanden geleden was PSV de eerste tegenstander tegen wie Haller als kersverse Ajacied speelde. Hij bracht als invaller een kentering teweeg. Ajax stond met 2-1 achter, waarna Haller ploeggenoot Antony in staat stelde om 2-2 te maken. Er is veel veranderd sinds die wedstrijd, constateert Haller. “We begrijpen elkaar steeds beter. Het spel gaat naar een steeds hoger niveau, we vinden elkaar steeds makkelijker. Hoewel ik in die eerste wedstrijd tegen PSV ook al na zeven minuten scoorde op aangeven van Dusan Tadic. Ik stond helaas een centimeter buitenspel. Het is niet altijd een voordeel om schoenmaat 47 te hebben.”

