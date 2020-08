Waarom Quincy Promes de juiste man is voor een sleutelrol

Quincy Promes Beeld ANP

Nu Hakim Ziyech zich hult in Londens blauw en Donny van de Beek naar alle waarschijnlijkheid op weg is naar de uitgang, is het duidelijk: in 2020/21 staat er een nieuw gezicht ‘op 10’ in de formatie van trainer Erik ten Hag. Hoewel Ajax al flink wat geld uitgaf aan aanvallende vervangers, met riante transfersommen voor toptalenten Antony en Mohammed Kudus, wijzen de meest recente opstellingen van Ten Hag erop dat Quincy Promes de eerste keuze is voor de rol van schaduwspits.

Waar Promes vorig seizoen vanaf eind oktober uitsluitend als linksbuiten meedeed, speelt hij de afgelopen weken in zes helften voorbereidingsvoetbal uitsluitend op centrale plekken in het veld. Hiermee lijkt Ten Hag voor te sorteren op het gat dat het verwachte vertrek van Van de Beek achter zal laten. Promes zal in zijn nieuwe rol op drie manieren het verschil moeten gaan maken voor de Amsterdammers in het komende seizoen.

Scorend vermogen

Hoewel Dusan Tadic en Ziyech als meesteraangevers veelvuldig bij goals betrokken waren in het afgelopen seizoen, was het Promes die zich topscorer mocht noemen.

Door de komst van Antony heeft Ten Hag nu, naast Promes, drie serieuze opties op de flanken: de nieuweling Antony, David Neres en Tadic, die op de linkerflank momenteel in bloedvorm oogt. Zeker in situaties waarin Ten Hag voor de ‘Braziliaanse variant’ gaat, met solisten Antony én Neres op de flanken (en Tadic in de punt), komt Promes’ neusje voor de goal goed uit in een meer centrale rol. Promes is óók een begenadigd dribbelaar, maar zijn spel is iets gerichter, iets functioneler dan de met risico spelende Brazilianen.

De ‘Müller-rol’

Met een sleutelrol in het treble-winnende seizoen van Bayern München heeft Thomas Müller zijn sterrenstatus maar weer eens bevestigd. Müller is in tactisch opzicht de ultieme ‘ruimtezoeker’: aanspeelbaar op gevaarlijke plekken en anders bezig met een loopactie om ruimte open te trekken voor teamgenoten. Ook zonder de bal aan de voeten kan een aanvaller domineren, zo laat Müller zien.

De dynamische Promes kan in een soortgelijke rol van cruciale waarde zijn voor zijn medeaanvallers in Amsterdam. Van de Beek was de afgelopen seizoenen van grote waarde met ‘Müller-esque’ loopacties en werkdrift. Promes laat in de voorbereiding zien dat ook hij zich bewust is van zijn waarde als ‘vrijloper’.

Promes zoekt ruimte. Beeld Screenshot

De eerste goal van Ajax tijdens de recente voorbereiding – een intikker van Lassina Traoré op laag voorgeven van Tadic – viel na slim loopwerk van Promes ‘op 10’. In bovenstaande situatie is te zien hoe Daley Blind een afvallende bal controleert. Promes profiteert optimaal van de paar tellen desorganisatie die dat veroorzaakt bij tegenstander RKC Waalwijk. Op de rand van het zestienmetergebied zoekt hij gericht de vrije ruimte op met een horizontale sprint, waarna hij en Tadic de daaropvolgende twee-tegen-twee-situatie simpel uitspelen tot een niet te missen kans voor Traoré.

Snelheid in de as

De eerste grote kans in het oefenduel met Wolfsberger AC was voor Van de Beek, maar de totstandkoming ervan was te danken aan de pure sprintsnelheid van Promes. Op een inspeelpass van Edson Álvarez vanuit de achterhoede, draaide Promes zich rond de middenlijn vrij met zijn aanname en ging hij een een-tweetje aan met Tadic op links. Met zijn daaropvolgende dieptesprint bond Promes vier opponenten, waarna Van de Beek in zijn rug simpel kon vrijkomen rond de penaltystip voor een schietkans.

Promes Beeld Screenshot Ziggo Sport

Met enerverende nieuweling Antony, de terugkerende Neres en immer dominante Tadic staan er komend seizoen sowieso creatief sterke spelers op de flanken bij Ajax. Om optimaal gebruik te maken van hun individuele ingevingen en technische hoogstandjes heb je in het midden van het veld spelers nodig die de diepte zoeken achter de vijandelijke verdediging. De wijze waarop Promes, zoals in bovenstaand voorbeeld, het veld verticaal kan ‘oprekken’ door veel verdedigende aandacht op zich te vestigen, kan Tadic, Antony en Neres de broodnodige ademruimte verschaffen voor hun beslissende passeeracties, steekpasses en voorzetten.