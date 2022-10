Waarom liet Feyenoord Jaden de Guzman naar PSV vertrekken. Die jongen is goed

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8 voor Jaden de Guzman

Zes doelpunten en zeven assists: wie boekte deze cijfers in elf wedstrijden dit seizoen? Was het Neymar? Nee, die had twaalf doelpunten en tien assists. Was het Xavi Simons? Bijna: zes doelpunten en vier assists. De speler die ik bedoel, heet Emil Hansson (24), Heracles. Ik zag hem ooit bij Feyenoord O19 tegen Sparta O19. Die jongen gaat ver komen, zeiden we tegen elkaar. Maar hij loste op in ijle lucht, om dit seizoen zomaar ineens weer op te duiken. Het is bijna niet te doen om een jonge speler te beoordelen. Jaden de Guzman (15), de zoon van Jonathan, vertrok dit seizoen voor 120.000 euro van Feyenoord naar PSV. Ik zag hem een week geleden spelen en dacht: waarom? Die jongen is goed. Zag Feyenoord dat niet? Het probleem is dat talent meteen zichtbaar is, ontwikkeling pas achteraf.

Jaden de Guzman. Beeld PSV

