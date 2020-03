Waarom het ontbreken van Neres een groot gemis voor Ajax is

Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de nieuwe rubriek Da’s logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Vandaag: waarom het ontbreken van David Neres een groot gemis is voor Ajax.

André Onana, Donny van de Beek en Nico Tagliafico zijn in de running als het gaat om de eretitel ‘fan-favoriet’. ‘Beste speler’ is uiteraard voor Hakim Ziyech. Captain Dusan Tadic beleeft een minder jaar, maar is nog altijd een van de onbetwiste leiders van het elftal. Daley Blind is, mede door zijn relatief vroege terugkeer uit de Premier League-top, mateloos populair in Amsterdam en omstreken.

En geslaagde nieuwelingen als Lisandro Martínez en Quincy Promes laten zien dat het hyperkritische Ajax-publiek ook liefdevol kan zijn - mits je écht goed presteert vanaf dag één. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt lijken per verstreken week een mythischer status en aandeel in het succes van vorig jaar te hebben gehad. Geef de doorsnee Ajax-fan een biertje of vier, en hij zal tussen neus en lippen door verzuchten dat hij ‘Lasse’ mist.

Het heeft even geduurd, maar zelfs trainer Erik ten Hag heeft in de harten van het merendeel van de aanhang een speciaal plekje gekregen. Is er, met al deze liefde die vooral de Champions League-run van vorig jaar heeft opgeleverd, dan geen enkele onderschatte speler in Amsterdam te vinden?

Jawel. Kijk bovenstaande opsomming nog eens vluchtig door en het lijkt er toch echt op dat we een van de beste individualisten in de Ajax-selectie over het hoofd zien. Met spelers als Ziyech, Van de Beek, Promes en Tadic in dezelfde linie is er snel een blinde vlek voor de prestaties van David Neres. Nu er voor het eerst in het tijdperk Ten Hag sprake is van ‘crisis’, lijkt het moment daar dat we in gaan zien hoe belangrijk de stille Braziliaan is voor het succes van Ajax. Of in de woorden van de Ajax-trainer: een fitte Neres speelt altijd.

Cijfers liegen niet

Pak de statistieken van Ajax in 2019/20 erbij en het gemis van Neres - die door een knieblessure pas 1063 speelminuten maakte dit jaar - wordt pas echt duidelijk. Qua productiviteit loopt Ajax een deuk op zonder de Braziliaanse linkspoot: het scoort 0,6 goals per wedstrijd minder (in de Eredivisie of in Europees verband) zodra hij niet meedoet.

Ook qua resultaten loopt Ajax zonder Neres schade op. Sterker nog, van de dertien duels die Ajax met Neres in de basis speelde, verloor het er niet een.

Terwijl een fitte Neres heus niet elke nederlaag in de voorbije maanden voorkomen zou hebben, blijven bovenstaande cijfers opvallend. Uit de voorhoede verdwijnen toch twee belangrijke kwaliteiten zodra hij niet meedoet. Vooral wat betreft diepgang is het aanvalsspel van Ajax flink achteruitgegaan sinds Neres ontbreekt. Waar de andere twee aanvalsleider, Ziyech en Tadic, graag ‘in’ de bal komen, zoekt Neres ook graag de diepte op met zijn snelheid - zoals in onderstaand voorbeeld. Daar scoort hij via een snelle uitbraak via zo’n diepteactie de 3-0 tegen Feyenoord.

Diepteactie van Neres. Beeld Screnshot Fox Sports

X-factor van Neres is daarnaast zijn dribbelvermogen. YouTube-waardige trucjes van buitenspelers zijn leuk en aardig, maar de Braziliaan beschikt over behoorlijk wat functionele techniek. Zie onderstaande spelsituatie uit het uitduel tegen PSV, waar Neres de Amsterdammers na rust in het spel houdt door telkens veel Eindhovense ogen (hier drie paar) aan hem te binden met individuele acties rondom het vijandelijk zestienmetergebied.

PSV-Ajax. Beeld screenshot Fox Sports

We sluiten Da’s logisch af met drie prijzen voor de volgende categorieën: het moment, het beeld en het cijfer die het meeste passen bij het wekelijkse onderwerp.

Het moment

Hoewel de meest historische en fraaie goal van Ajax’ magische run in de Champions League ook op zijn naam staat (de 0-2 bij Real Madrid, na de pirouette van Tadic), was het niet eens Neres’ belangrijkste treffer op het miljardenbal van 2018/19. Die eer gaat naar zijn schitterende gelijkmaker in het heenduel met Juventus.

Het beeld

Op die historische avond in Madrid had Tadic zijn pirouette-actie, liet Frenkie de Jong de Wereldvoetballer van het Jaar Luka Modric op de grond achter zich en krulde Lasse Schöne de vrije trap van zijn leven binnen in de slotfase. Maar eerlijk is eerlijk, de ‘vieste’ actie van de avond was toch echt de panna van Neres op Real-rechtsback Dani Carvajal.

Beeld Reuters

Het cijfer: 351

Op 17 maart 2019 verloor Ajax ook al tegen AZ - het zou niet de laatste keer zijn. De 1-0 nederlaag is vanaf maandag 2 maart berekend 351 dagen geleden. Het was de laatste keer dat Ajax een duel met Neres als basisspeler verloor.