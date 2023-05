Waarom Haaland onverdedigbaar is? Niemand weet wat er komt

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 9,5 voor Erling Haaland

Drie spelers van West Ham United waren ziek, dus de rest was aangetast. Waarom spelers van Manchester City na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd met de verliezers wilden knuffelen en omgekeerd, begreep ik niet. Ik zag vanaf mijn bank bacteriën en virussen overspringen als drones op het Kremlin. Iedereen wilde Haaland feliciteren met zijn 35ste doelpunt van het seizoen, 51 in alle competities, maar nogmaals: drie spelers van West Ham konden niet meedoen wegens ziekte. Hebben we niks geleerd? In het voetbal bestaat geen besmetting kennelijk.

Er viel inderdaad iets te vieren. Nog nooit had een voetballer in de Premier League 35 doelpunten gemaakt; vijf wedstrijden voor het eind, dus waar eindigt dit? Een alleszeggend detail vind ik dat Haaland van die 35 doelpunten er 30 maakte met één aanraking. ‘One touch,’ zoals men op de Engelse televisie vol bewondering zei. Woensdag was het er weer zo een. Net op het moment dat ik dacht dat Haaland Kevin De Bruyne miste en dat hij het record die avond niet zou breken, stuurde Grealish hem diep.

Als Haaland sprint, staat de rest stil. De keeper kwam wel uit, te laat. Die ene touch was de streling met zijn linker, die de bal in het doel deed dwarrelen. Van iemand met zo’n postuur, zo’n nek en zo’n hoofd, verwacht je geen aai maar een beuk. Dat maakt deze spits onverdedigbaar: hij kan naar believen aaien of beuken. Niemand weet wat er komt.

Erling Haaland Beeld Martin Rickett/PA via AP

8 Paul Brandenburg

‘Waarom scouten jullie tegenwoordig vaker bij AZ?’ vroeg ik aan een zaakwaarnemer. ‘Normalere jongens. Bij Ajax zijn het allemaal mannetjes,’ zei hij, kijkend naar het veld. Ik ken het hoofd van de jeugdopleiding van AZ niet, heb nooit gepraat met Paul Brandenburg. Hij doet iets erg goeds bij die club waar hij onlangs een nieuw contract tot 2028 tekende. Het zou een onderzoek van weken vergen om het verschil tussen de opleidingen van AZ en Ajax te duiden.

Eén conclusie kunnen we wel trekken: AZ besteedt meer aandacht aan individuele begeleiding, ook, en misschien wel vooral, mentaal. Ik hoorde van een jongen van 18 bij Ajax die had gezegd: ‘Als ik hier weg moet, ken ik niemand.’ Hij traint bij Ajax en gaat naar school bij Ajax. Buiten Ajax is er leegte. Daarbij leven ze in een permanente angst om af te vallen.

Er wordt tegenwoordig veel gepraat over een veilige werkomgeving. Als bij AZ een puber ‘niet goed in zijn vel zit’, vragen ze door. Zwakheid is gepermitteerd. Wat de opleiding op De Toekomst nodig heeft, is niet het schaartje van Vanenburg maar een hevige transfusie van empathie. De tijd van een harde leerschool is voorbij.

Paul Brandenburg Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

8 Alexis Mac Allister

Ik zag deze week drie wedstrijden uit de Premier League. De eredivisie geen seconde gemist. Gisteren maakte Mac Allister van Brighton de winnende penalty tegen Manchester United in de laatste seconde van het derde epos van de week. Ik las dat de eredivisie onderhandelt met ESPN over uitzendrechten. Als ik de zender was, bracht ik de bekerfinale mee naar de onderhandelingstafel. ‘Hoe noemen jullie de bagger die jullie ons willen aansmeren voor 2 miljard? Voetbal is het niet. Hoe duur willen jullie ons deze knollen voor citroenen nog verkopen?’ Zelden zo’n sterke onderhandelingspositie gezien.

Alexis Mac Allister Beeld Kirsty Wigglesworth/AP

Luister onze Ajaxpodcast Branie