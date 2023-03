Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Santiago Giménez

Giménez rende na zijn 0-1 naar het vak waarin hij een Mexicaanse vlag had zien hangen. Het was een Ajaxvak en de vlag was een eerbetoon aan Álvarez. Geholpen door de bekers bier die op hem afkwamen realiseerde de Feyenoordspits zich zijn vergissing; hij sloeg meteen linksaf richting het veld. Op mijn tv-scherm zag ik het bier vliegen en voelde ik teleurstelling. Waarom gooien ze nou ook in de Arena bier? In Amsterdam heeft extreemrechts toch geen kans gekregen? Of is Bovenhands Bekers Bier gooien geen politiek rechts statement? De Groningse amoebe die Jetro Willems een klap gaf noemen we niet rechts, maar crimineel. Gelukkig was de man zo lelijk dat ze hem een paar uur later al hadden geïdentificeerd en opgepakt. ‘Laag opgeleid’ mag terecht geen betiteling zijn, maar zo extreem dom zijn er zelfs in de bak niet veel.

Santiago Giménez viert zijn 0-1 in de Arena. Beeld Getty Images

Luister onze Ajaxpodcast Branie