Waarom Gerónimo Rulli Ajax’ beste aankoop van het seizoen is

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Ajaxkeeper Gerónimo Rulli.

Dat 2022-23 een transferjaar is dat Ajax snel zal willen vergeten, is een understatement. De oogst na ruim 113 miljoen aan transferuitgaven is bijzonder mager – al helemaal in het licht bezien dat er meerdere oude bekenden voor veel geld werden binnengehaald.

Aankopen Ajax in 2022-23 Steven Bergwijn – 31,2 miljoen

Calvin Bassey – 23 miljoen

Brian Brobbey – 16,3 miljoen

Owen Wijndal – 10 miljoen

Ahmetcan Kaplan – 9,5 miljoen

Gerónimo Rulli – 8 miljoen

Francisco Conceição – 5 miljoen

Jorge Sánchez – 5 miljoen

Lucas Ocampos – 4 miljoen (huursom)

Lorenzo Lucca – 1 miljoen (huursom)

Florian Grillitsch – transfervrij Bron: transfermarkt.de

Het uitblijven van een schot in de roos op het transferfront – of liever nog meer dan een – maakt het des te opvallender dat de meest geslaagde miljoenenaankoop van Ajax niet de credits krijgt die hij op basis van zijn uitstekende data verdient. Gerónimo Rulli lijkt namelijk nog een deel van de fans en volgers te moeten overtuigen. De cijfers suggereren dat dit eerder een gevolg is van zijn onorthodoxe stijl van keepen dan van zijn prestaties.

Verrassend betrouwbaar

De Argentijnse doelman doet zelden iets op de ‘normale’ manier. Rulli staat vaak ver uit zijn doel, stapt verbijsterend vroeg uit op voorzetten en heeft een unieke stijl van duiken. Deze afwijkende speelwijze helpt niet bij de optiek. Op de momenten dat Rulli mistast, zoals in de uitduels bij Union Berlin en (tweemaal) sc Heerenveen het geval was, is de fout memorabeler dan wanneer hij die had begaan met een reguliere techniek.

Toch zijn de cijfers behoorlijk duidelijk. Ajax incasseert met Rulli onder de lat bijna twee keer zo weinig als voor zijn komst.

Waar je bij bovenstaande statistiek nog kunt wijzen naar het grotere aandeel Europese wedstrijden in de eerste seizoenshelft, die de tegengoalcijfers van wat inflatie voorzien, slaan ook de wat meer genuanceerde statistieken zwaar uit in het voordeel van de nieuwe goalie. Waar Rulli in zijn vijftien wedstrijden als Ajaxdoelman precies het totaal aan goals incasseerde dat je op basis van de kansenwaarde van de schoten tegen zou mogen verwachten, lieten de andere Amsterdamse keepers een stuk meer treffers door.

Bij het afstopwerk van Rulli lijkt de ‘Onanaregel’ op te treden: zijn fouten vallen extra op door zijn aparte stijl van keepen, terwijl zijn uiteindelijke impact onder de streep gewoon positief is.

Specialist in meevoetballen

Hoe gek het ook klinkt bij een doelman, Rulli is vooral in aanvallend opzicht tot dusver een aanwinst gebleken. Hoewel Ajax veelal de bal heeft op de helft van de tegenstander, is Rulli alsnog degene die het vaakst aan de bal komt van alle eredivisiekeepers. Het tekent het meevoetballende vermogen van de Argentijn. Als een soort extra verdediger doet hij soepeltjes mee aan de spelopbouw.

Ten opzichte van voorganger Remko Pasveer levert de switch naar Rulli vooral betere passing op. Dat bij de Argentijn liefst 9 procent meer van de passes aankomen, ligt vooral aan zijn vermogen de bal over grotere afstanden bij ploeggenoten te krijgen. Pasveer en Rulli laten allebei 5,5 aangekomen lange passes per wedstrijd noteren, maar de Nederlander heeft daar gemiddeld bijna drie pogingen meer voor nodig (13 om 10,3).

Laat de onorthodoxe stijl je oordeel dus niet al te veel kleuren. De cijfers zijn duidelijk: Rulli brengt op geheel eigen wijze meer stabiliteit bij het tegenhouden en is daarnaast een aanwinst als meevoetballer. Zo blijkt de laatste miljoenenaankoop van Ajax van dit seizoen toch geen overbodige zijn geweest.