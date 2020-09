Waarom FC Barcelona de pas 19-jarige Dest haalt

Sergiño Dest. Beeld BSR Agency

Het moet heel raar lopen wil Dest niet de allereerste aankoop van FC Barcelona in het Koeman-tijdperk worden. Na een akkoord tussen de Catalanen met Ajax over een transfersom van een 20 miljoen euro exclusief bonussen, is het de beurt aan Dest om tot een vergelijk te komen voor zijn droomtransfer. Als hij ook persoonlijk rondkomt voor zijn droomtransfer, vliegt hij maandag of dinsdag naar Spanje om de keuring te ondergaan en gepresenteerd te worden als nieuwe rechtsback van de Nederlandse trainer.

Bravoure, snelheid en techniek

Dan troeft Barcelona, zes weken na de historische 8-2 nederlaag, Bayern München alsnog af in de strijd om een talentvolle verdediger. Niet dat de transfer van Dest als onderdeel van een prestigestrijd moet worden gezien. De interesse van Europese grootmachten dateert al van eerder en vloeit bovenal voort uit zijn profiel. Een andere club die Dest op de radar had, was Manchester City. Daarmee mocht de jonge Amerikaan zich verheugen in de belangstelling van de drie clubs die al jaar en dag een dominante speelwijze nastreven.

Dat is geen toeval. Erik ten Hag zei het recent al: “Backs zijn de nieuwe spelmakers.” De rol van de vleugelverdediger is in het voetbal steeds meer geëvolueerd tot een schakel die een ploeg van meer creativiteit moet voorzien. In het defensieve ligt niet zijn kracht, al kan hij met zijn snelheid veel corrigeren, maar voor een back beschikt hij vooral over veel bravoure en techniek. Dest versterkt zijn aanvalsdrang met versnellingen, combinaties en individuele acties. Oftewel, de Amerikaan heeft voor zijn leeftijd exceptionele offensieve kwaliteiten, waardoor hij al meermaals werd vergeleken met Dani Alves.

Leeftijd

Het gaat wat ver om een speler die pas 23 eredivisieoptredens voor Ajax in de benen heeft, te vergelijken met de Braziliaanse veelvraat. Maar dat de topscouts steevast zijn naam omcirkelden in de Johan Cruijff Arena, toont wel aan dat die potentie Dest wordt toegedicht. Meerdere clubs zien in de tiener, die afgelopen seizoen de jongste verdediger met duizend minuten in de benen was, een vaste bespeler van de rechtsbackpositie voor de toekomst.

Dat Barcelona als eerst aan de vraagprijs van Ajax van 20 miljoen voldoet, komt voor Dest misschien nog wel beter uit. Na het vertrek van Nelson Semedo naar Wolves, heeft Koeman in Sergi Roberto nog één ervaren rechtsback. Bayern München nam de Franse wereldkampioen Benjamin Pavard vorig jaar over van Stuttgart en trainer Hansie Flick posteert de beste rechtsback in de selectie, Joshua Kimmich, het liefst op het middenveld. In Koeman en Frenkie de Jong heeft Dest bovendien twee ‘landgenoten’ die hem kunnen helpen gedijen.

Spekkoper?

Ajax boert op het oog goed voor een reserve, maar 20 miljoen euro is voor een topclub niet veel als het talent zijn belofte inlost en straks jarenlang over de rechterflank dendert. Dan is Barça spekkoper in een tijdperk waar Europese concurrenten een veelvoud betalen om de rechterkant van een avontuurlijk en betrouwbaar gezicht te voorzien. Wan-Bissaka, Walker, Cancelo, Danilo, Semedo en Odriozola waren de voorbije jaren allemaal duurder dan Dest.

Bonus: de roots van Dest

Wat als bonuscomponent kan worden gezien in het aantrekken van Dest, is dat hij in het beloofde land wordt gezien als één van de grootste kroonjuwelen. En laat Barcelona en Bayern nou net tot de populairste clubs behoren in de Verenigde Staten. Marketingtechnisch kan de Spaanse club daar daarom nog meer sponsors en populariteit genereren. Met het binnenhalen van Dest doet Barcelona, als de formaliteiten de komende dagen met succes worden afgewikkeld, in ieder geval al iets terug voor de miljoenen loyale fans die de club heeft in Amerika.