Waarom Dusan Tadic dit seizoen minder presteert

Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de nieuwe rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Dit keer: waarom Dusan Tadic het dit seizoen minder vaak laat zien dan vorig jaar.

Ergens voelt het wat gek aan om te onderzoeken wat er ‘mis’ is met Ajax’ aanvalsleider Dusan Tadic dit seizoen. Want zoom wat uit en de dominante productiviteit van de Serviër is sinds zijn binnenkomst in Amsterdam indrukwekkend.

Sinds de start van het vorige Eredivisieseizoen is Tadic, met 36 treffers en 27 assists, bij 63 competitiegoals betrokken geweest. Niet alleen heeft hij hiermee een straatlengte voorsprong op de andere productiefste Eredivisie-sterren (Ziyech is in deze periode bij 47 competitiegoals betrokken geweest, Steven Bergwijn en Steven Berghuis beiden bij 41 treffers), Tadic is sinds de start van 2018/19 als afmaker of aangever voor evenveel doelpunten verantwoordelijk als zijn oude club FC Groningen - momenteel achtste, evenals vorig seizoen - als team wist te verzilveren.

Toch sluiten de cijfers van Tadic aan bij de oogtest: de Serviër presteert dit jaar aanzienlijk minder dan vorig seizoen.

Wat is er aan de hand met Tadic? Een wat diepere duik in zijn cijfers geeft vier verklaringen.

Verklaring 1: de ‘hot streak’ is voorbij

Een van de hardnekkigste misvattingen in het voetbal is dat afmaken een pure kwaliteit van een talentvol individu is. De statistische wetten van het voetbal houden een mens - zelfs een buitenaards getalenteerd mens - nuchter: want zelfs de Messi’s, Ronaldo’s en Lewandowski’s van deze wereld verzilveren op de lange termijn tussen de 12 en 15 procent van hun scoringskansen. Hun bovenmenselijke kwaliteit is vooral het alsmaar blijven krijgen van goede kansen.

Wanneer we de 13 (!) penalty’s van Tadic’ totaal afhalen - en de twee strafschoppen die hij dit seizoen raak schoot - zien we alsnog dat de Serviër vorig seizoen hot was. Heter-dan-heet zelfs. Want 25 procent van zijn schoten belandden in zijn eerste Ajax-jaar tegen de touwen. Zo’n score is simpelweg niet vol te houden. Het grappige is wel dat Tadic dit jaar gemiddeld méér doelpogingen krijgt per negentig minuten dan vorig jaar.

Verklaring 2: zijn rol in de spits is vooral dienend

Tadic speelde dit seizoen zo’n zestig procent van zijn minuten als ‘valse spits’. Handige bijkomstigheid is dat trainer Erik ten Hag hierdoor basisplaatsen voor sterspelers Hakim Ziyech, Quincy Promes én David Neres kan inruimen wanneer zij fit zijn. Ook met de werklustige Donny van de Beek als nummer 10, die graag via dieptesprints in het vijandelijk zestienmetergebied opduikt, komt Tadic als zwervende, meevoetballende en inzakkende spits goed tot zijn recht. Maar qua effectiviteit als goaltjesdief is zijn rol als spelmaker in de spits niet ideaal. Sterker, Tadic is dit seizoen gemiddeld vaker betrokken bij goals als hij op de flanken speelt.

Verklaring 3: Tadic is wellicht té belangrijk

Waar we tot dusver - om ‘beker-inflatie’ uit potjes tegen opponenten als Spakenburg te voorkomen - hebben gekeken naar de cijfers van Tadic in de Eredivisie en Champions League, pakken we er bij onderstaande statistieken alle competities waarin Ajax de voorbije twee seizoenen uitkwam bij.

Wat blijkt? Sinds zijn komst naar Amsterdam is Tadic de absolute marathonman onder de veldspelers in de selectie. Kijk alleen al naar het verschil in gemaakte minuten tussen koploper Tadic en nummer drie Nicolás Tagliafico: de Serviër speelde 1055 minuten meer dan de Argentijn, wat neerkomt op een slordige 12 extra potten voetbal.

Verklaring 4: Vadertje Tijd komt sneller aan de deur

Dat Tadic überhaupt zoveel minuten kan maken als 32-jarige met 14 fulltime profseizoenen in de benen - én een dragende rol in de Servische nationale ploeg - betekent dat we hier met een topatleet te maken hebben.

Maar tóch lijkt de bijzonder grote rol die Tadic bij Ajax heeft zijn tol nu te eisen. Als je Tadic’ cijfers keurig op wedstrijd geordend ziet, kun je vrij simpel een ‘breekpunt’ aanwijzen dit seizoen. Tot begin oktober was de Serviër bezig aan een weergaloze seizoensstart, sindsdien oogt (en produceert) hij als een sterveling.

Vanuit dit oogpunt is de recente blessuregolf in de Ajax-voorhoede extreem ongunstig voor Tadic. Het gevaar van ‘opbranden’ lijkt op de loer te liggen. Hoewel sterspelers nooit graag een stap terug willen doen, lijkt de voorspoedige ontwikkeling van jeugdtalenten als Naci Ünüvar, Brian Brobbey en Lassina Traoré voor Tadic niet slecht uit te komen. Er is, gezien de cijfers, namelijk een reële kans dat Tadic effectiever gaat presteren als hij iets minder minuten hoeft te maken.

We sluiten Da’s Logisch af met drie prijzen voor de volgende categorieën: het moment, het beeld en het cijfer die het meeste passen bij het wekelijkse onderwerp.

Het moment

De eerste weken van juli 2018. Directeur Spelerszaken Marc Overmars wijzigt de transferkoers van Ajax. In twee weken tijd haalt hij twee prijzige veteranen uit de Premier League, Tadic en Daley Blind, terug naar de Nederlandse velden. De fikse transfersommen en serieuze salarissen blijken al snel een verstandige investering: het jeugdige, talentvolle Ajax heeft er plots twee ervaren uitblinkers bij.

Dusan Tadic viert zijn goal tegen Real Madrid. Beeld AFP

Het beeld

Er is een gehele generatie - misschien wel meerdere - Amsterdamse voetbalfans die de ‘pirouette van Madrid’ nooit zal vergeten.

Het cijfer

63 om 17. Tadic kwam in tachtig officiële duels voor Ajax uit. In slechts zeventien wedstrijden was de Serviër niet direct betrokken als afmaker of aangever bij minimaal één Amsterdams doelpunt.