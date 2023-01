Waarom de transfer van Cristiano Ronaldo naar Saoedi-Arabië over meer gaat dan voetbal

Cristiano Ronaldo lijkt zijn carrière te gaan afsluiten in Saoedi-Arabië. Het levert hem een vorstelijk salaris op (500 miljoen euro), maar wat krijgen de Saoedi’s daarvoor terug? ‘Ronaldo moet laten zien dat het land meer is dan executies en olie.’

Dat de laatste trap tegen een bal van Cristiano Ronaldo er één wordt tegen pak ’m beet Al-Raed of Al-Khaleej had lange tijd niemand kunnen denken. Maar voor een van de beste voetballers ooit wordt het door zijn overstap naar Saoedi-Arabië waarschijnlijk toch echt werkelijkheid. Ongetwijfeld zal Ronaldo zich zijn afscheid van het Europese topvoetbal, daar waar hij jarenlang samen met Lionel Messi de absolute ster was, anders hebben voorgesteld.

Maar de topclubs waar Ronaldo zo op hoopte, wilden de inmiddels 37-jarige Portugees na zijn vertrek bij Manchester United niet hebben. Dus zei de vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal ja tegen Al-Nassr, voor een gigantisch salaris van 500 miljoen euro in 2,5 jaar tijd.

Een ‘astronomische’ deal, stelt sportmarketeer Bob van Oosterhout. “Deze transfer is een record in de sportwereld,” zegt Van Oosterhout. “Je zou met het bedrag – bij wijze van spreken – heel Ajax of vijf spelers van 100 miljoen euro kunnen kopen. En dan hebben we nog niet eens meegerekend wat Ronaldo hieraan verder op zakelijk gebied, na zijn carrière, gaat verdienen.”

Hoongelach

Vanwege zijn keuze voor het geld, daalde er de voorbije dagen hoongelach neer op Ronaldo. Meermaals gaf de Portugees in het verleden aan dat hij een ‘waardig’ afscheid van het topvoetbal wilde. Onlangs nog, in een controversieel interview met Piers Morgan, waarin hij ‘exactly’ zei op de stelling van Morgan dat geld niet zijn drijfveer was. Nu kiest Ronaldo met de stap naar Al-Nassr dus alsnog voor het geld.

Youness Mokthar (ex-FC Twente en -PEC Zwolle) speelde van augustus 2015 tot februari 2016 voor Al-Nassr en snapt de keuze van Ronaldo wel. “Tegen zo'n bedrag zeg je niet snel nee. Natuurlijk is het treurig dat iemand met zo’n carrière niet in de top afsluit. Aan de andere kant: in Saoedi-Arabië zijn de voetballers geen koekenbakkers. Met spelers uit de eigen competitie versloegen ze op het WK Argentinië, de latere wereldkampioen. Ronaldo gaat er daar echt niet zomaar vijftig inschieten. Ik snap wel dat hij ietwat in de luwte gaat afbouwen – zeker voor zo’n bedrag.”

Foeke Booy, die in 2007 vier maanden trainer van Al-Nassr was, noemt de transfer van Ronaldo naar zijn voormalige club een ‘enorme stunt’. “Bij Al-Nassr en in Saoedi-Arabië spelen meer bekende, vooral Zuid-Amerikaanse spelers, maar dit is ongekend. De club is het Feyenoord van Saoedi-Arabië, met supporters in het hele land. Het voetbal daar leeft en dat wordt met de komst van Ronaldo alleen nog maar meer.”

WK van 2030

Vanuit het perspectief van Al-Nassr rijst vooral de vraag waarom de club zoveel neerlegt voor een 37-jarige speler. Van Oosterhout: “Het gaat om de diepere laag achter deze transfer. Alles draait om het op de kaart zetten van Saoedi-Arabië en het voetbal daar. Ronaldo moet laten zien dat het land meer is dan executies en olie. De financiële middelen zijn onbeperkt. Niemand wordt nerveus van 500 miljoen euro.”

Dat Al-Nassr zoveel betaalt, valt volgens de sportmarketeer ook niet los te zien van het WK in 2030. Saoedi-Arabië is volop in de race om dat toernooi te gaan organiseren. “In het contract van Ronaldo staat ongetwijfeld dat hij als ambassadeur van het land richting dat WK zal optreden. Lionel Messi doet dat ook al. Of dat kan helpen bij de toewijzing? Ik weet hoe de wereld werkt. Als Saoedi-Arabië een WK wil, dan gaat er een WK heen. En daarvan wordt Ronaldo dan een belangrijk gezicht.”

Mokthar denkt dat de transfer op allerlei gebieden een positieve invloed op Saoedi-Arabië zal hebben. “Deze transfer gaat veel verder dan Al-Nassr. Het land is al in ontwikkeling wat betreft ‘vrijer’ worden. Maar ik denk wel dat de komst van Ronaldo voor een transitie in Saoedi-Arabië gaat zorgen, op allerlei vlakken. Ja, misschien op het gebied van mensenrechten, maar bijvoorbeeld ook voor de voetballende jeugd en het beeld van het land.”

Eerst zal Ronaldo het veld betreden voor Al-Nassr, op dit moment de koploper van de Saudi Pro League. Wat de Portugees ervan kan verwachten? Booy: “Het niveau van de topteams, zoals Al-Nassr, Al-Shabab en Al-Hilal, ligt net onder de Nederlandse top. Daaronder wordt het qua teams wel snel minder. Qua voetbal gaat het allemaal op techniek. Als je daar een mooie trucje doet, gaat het publiek al juichen. Dat is wel iets voor Ronaldo natuurlijk.”