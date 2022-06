Waarom de ‘Oranje-versie’ van Bergwijn een topaankoop voor Ajax zou zijn

In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke week ‘het spel achter het spel’. Met deze keer aandacht voor Steven Bergwijn: hoe de aanvaller bij Oranje laat zien dat hij nog over zijn aanvalskunsten van weleer beschikt.

Het blijft een ietwat onwerkelijke situatie, Tottenham Hotspur dat een bedrag van zo’n 30 miljoen euro van Ajax verlangt voor een speler die afgelopen seizoen in welgeteld maar 14 procent (!) van de speeltijd in actie mocht komen onder manager Antonio Conte.

Toch is het, wanneer je zijn prestaties in Oranje onder de loep legt, begrijpelijk dat Ajax ver wil gaan om Bergwijn terug te halen naar Nederland. Drie dingen vallen op wanneer de Spur in een oranje shirt speelt.

Comfortabel aan de binnenkant

In het Nations League-duel met België is Bergwijn, die als tweede spits start in Van Gaals 3-5-2-formatie, een van de beste spelers op het veld. De Belgen hebben vooral grote moeite met het opvangen van Bergwijn op momenten dat hij zich naar achteren laat uitzakken tijdens de spelopbouw. Keer op keer is de rechtspoot plots aanspeelbaar in het midden van het veld, door zijn zwerf-acties goed te timen.

Beeld Screenshot NOS

Ook maakt Bergwijn zich geregeld ‘tussen de linies’ aanspeelbaar, door in de zone vlak achter de druk-zettende middenvelders op te duiken als extra optie.

Beeld Screenshot NOS

Zijn fraaie openingstreffer tegen België is ook het gevolg van goed getimed uitzakken. Doordat Bergwijn op het juiste moment een stap terug doet, is er verwarring tussen Toby Alderweireld en Dedryck Boyata over wie hem nou moet opvangen. Genoeg getreuzel voor de Oranje-aanvaller om aan te leggen voor een knappe krulbal.

Bij Ajax moet je op elk van de drie ondersteunende aanvalsposities (rechts, ‘10' en links) technisch comfortabel en positioneel slim genoeg zijn om veelvuldig aan de binnenkant te spelen in de drukst bezette zones van het veld, aangezien er steevast maar één speler de buitenbaan bezet in Amsterdam. Bij Oranje toont Bergwijn dat hij over de benodigde kwaliteiten voor een dergelijke rol aan de binnenkant beschikt.

Durf aan de buitenkant

In het duel met Wales zien we Bergwijn als invaller juist veelvuldig in de buitenste zone van het veld. Zijn gevaarlijkste momenten komen voort uit situaties waarin hij de logge centrumverdediger Chris Mepham naar de zijlijn meetrekt, en daar een één-op-één-actie aangaat.

Beeld Screenshot NOS

In de vorige interlandperiode was goed zichtbaar dat Bergwijn nog altijd de explosiviteit bezit om met sprints in de buitenste zone beslissend te zijn. Zijn prachtgoal tegen Denemarken is het gevolg van een imposante spurt in de omschakeling.

71' BERGWIJN MET ZIJN TWEEDE ⚽️⚽️



Flekken voetbalt mee ➡️ De Jong maakt wat meters ➡️ Bergwijn raakt 'm perfect ➡️ #NEDDEN staat 4-2 👌 pic.twitter.com/LWgILJmVUc — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) 26 maart 2022

Bij een eventueel vertrek van Antony heeft Ajax dringend behoefte aan echte snelheid in de voorhoede. Zolang Mohamed Daramy blijft worstelen met zijn vorm in Jong Ajax, heeft het eerste elftal alleen de Braziliaan als ronduit snelle buitenspeler. Met Dusan Tadic, Sébastien Haller en Steven Berghuis moeten liefst drie aanvallende hoofdrolspelers het niet hebben van hun explosiviteit.

Diepgang

Ook is het feit dat Bergwijn zonder bal voor gevaar kan zorgen een behoorlijke pre, gezien de huidige opbouw van de selectie van Ajax. Tadic en Berghuis zijn ‘bal-dominante’ spelers: hoe vaker zij de bal in de voeten krijgen aangespeeld, hoe beter. Ook Haller komt liever in de bal dan dat hij diep gaat. Aangezien er maar één bal is, moet een voorhoede ook spelers hebben die zonder bal met dieptesprints ruimtes ontdekken of oprekken.

Vooral tegen de ietwat statische centrumverdedigers van België laat Bergwijn zien dat hij geregeld voor deze diepgang kan zorgen. Meermaals duikt hij op snelheid op achter de Belgische laatste lijn, wanneer deze ver naar voren staat bij het verdedigen.

Beeld Screenshot NOS

Bondscoach Louis van Gaal stipte in zijn persconferentie na het duel met Polen wel een belangrijk verbeterpunt aan bij Bergwijn. Door zijn geringe rol bij Tottenham is de aanvaller nu nog niet klaar om telkens de 90 minuten vol te maken. Logisch, gezien het feit dat Bergwijn in welgeteld 2 van zijn 32 optredens voor de Londense club niet voortijdig naar de kant werd gehaald, of als wisselspeler het veld op kwam.

Maar de Nations League-week bij Oranje laat vooral zien waarom Ajax het ziet zitten in de 24-jarige aanvaller. Bergwijn is ondanks een langdurige reserverol bij zijn club nog altijd een veelzijdig getalenteerde speler.

Luister onze Ajaxpodcast Branie: