Waarom Cody Gakpo voor een recordbedrag van PSV naar Liverpool verhuist

Liverpool gaat zich versterken met Cody Gakpo. De aanvaller van PSV verhuist voor 50 miljoen euro naar de Premier League. Na drie weken onderhandelen kwam de zaak dit weekend in een stroomversnelling met een stevig bod van ‘The Reds’.

Gakpo had onder anderen met Virgil van Dijk gesproken over een overstap en wilde mede daarom graag naar Liverpool. Die club troeft Manchester United af, dat heel lang in de race was voor de Eindhovenaar. Afgelopen zomer werd er geflirt tussen PSV, Gakpo en United, maar kwam het half augustus toch niet tot een transfer. De club haakte ineens af. Daarna waren er nog biedingen van onder meer Leeds United en Southampton, maar die waren voor PSV niet interessant genoeg.

Het bod van Liverpool is dat wel. Met een verkoopwaarde van zo'n 50 miljoen euro is de overgang van Gakpo een recordtransfer voor PSV geworden. Gakpo, een kind van de club, hoopte daar al op: hij wilde PSV zowel op het veld als daarbuiten verder brengen. Ooit sprak hij de ambitie uit om in de verre toekomst zelfs algemeen directeur te worden.

Absolute top van Europa

Eerst wil Gakpo zich uiteraard nog vele jaren richten op zijn carrière als speler. Tijdens het WK hielp hij zichzelf al enorm met drie treffers tijdens de groepsfase. Er was al veel interesse voor het WK, maar nadat hij op dit podium had geschitterd ging het echt los. Zijn management was voortdurend in gesprek met Britse topclubs en ook Manchester United. Dat team vist nu dus achter het net.

Liverpool en PSV hadden de onderhandelingen graag geheim gehouden, maar gisteravond lekte de situatie vanuit Engeland alsnog uit en volgde in Nederland snel de bevestiging van de aanstaande transfer. Voor Gakpo is het een schitterende stap, die aansluit bij zijn persoonlijke ambitie om te spelen in de absolute top van Europa.

PSV is tevreden over het bedrag, dat naar verwachting op de 50 miljoen euro uitkomt. Berichten uit Engeland dat het pakweg 10 miljoen euro minder zou zijn, lijken niet te kloppen. Zowel bronnen bij PSV als rond Gakpo ontkennen dat namelijk.

Op zoek naar vervanging

Gakpo komt dinsdag niet meer trainen bij PSV, waar reikhalzend naar zijn terugkeer werd uitgekeken. Samen met Luuk de Jong en Xavi Simons was hij op het WK actief. Gakpo hoefde daarom de afgelopen week niet deel te nemen aan het trainingskamp in Spanje.

PSV heeft op dit moment in kwantitatief opzicht voldoende spelers voor zijn positie, maar wil zich zeker versterken voor de positie van Gakpo. Eerder werd aangenomen dat bijvoorbeeld Jesper Karlsson in beeld zou komen, maar naar verwachting wil AZ een enorme transfersom voor hem ontvangen – zeker nu PSV een hoge prijs heeft gekregen voor Gakpo.

Door de verkoop van Gakpo kan PSV de financiële balans voor dit seizoen volledig op orde brengen, nog naast het aantrekken van een nieuwe speler. Binnen de raad van commissarissen was er afgelopen zomer zorg over de financiële stand van zaken bij PSV, maar zijn verkoop is bijna volledig netto-winst voor de club omdat Gakpo door PSV is opgeleid.