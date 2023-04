Waarom Brian Brobbey ondanks doelpuntendrift stokt in zijn ontwikkeling

Jamal Amofa (l) van Go Ahead Eagles en Brian Brobbey van Ajax tijdens de eredivisiewedstrijd in De Adelaarshorst op 2 april 2023. Beeld ANP / Olaf Kraak

Als een spits alleen moet scoren, zit Brian Brobbey goed. Sinds zijn terugkeer op de Nederlandse velden in januari scoorde slechts één speler (Vangelis Pavlidis van AZ) in de eredivisie vaker dan de 21-jarige Ajacied. Brobbey behoort tot de beste goalgetters van de competitie, terwijl hij slechts beperkte speeltijd krijgt. Zo hebben zelfs de efficiëntste doelpuntenmakers van de eredivisie gemiddeld anderhalf keer zoveel speeltijd nodig als Brobbey om tot scoren te komen.

De onderliggende data van de jonge Ajaxspits zijn ook uitstekend. Sinds januari 2022 kreeg alleen Luuk de Jong gemiddeld per 90 minuten een grotere hoeveelheid kwalitatief goede kansen dan Brobbey. Qua gemiddelde kansenkwaliteit blijft de jonge Amsterdammer zelfs voorganger Sébastien Haller en huidige Ligue 1-sensatie Loïs Openda voor.

De veelgehoorde voorspelling dat Brobbey er 20 á 25 goals zou inschoppen als hij wekelijks in de basis zou staan, lijkt dan ook ergens op te slaan. Maar dat de effectieve jongeling nog altijd geen onomstreden basisspeler is, heeft ook zijn redenen. Waar Brobbey nu al ruim een jaar toont makkelijk tot scoren te komen, blijft zijn ontwikkeling op drie andere fronten zichtbaar stokken.

Meevoetballen

Hoewel de uitvoering van beide spitsen flink van elkaar afwijkt, hebben voorganger Haller en Brobbey dezelfde hoofdtaken gemeen. Net als de Ivoriaan moet hij in de eerste plaats voor goals zorgen (tot zover: check), maar daarnaast ook als diep aanspeelpunt het spel van de teamgenoten om hem heen verbeteren. En op dat vlak doet Brobbey tot dusver toch behoorlijk onder voor Haller.

Als aangever bij schietkansen ligt de productie van Brobbey ruim 20 procent lager dan zijn voorganger. Maar het contrast met de vaak als ‘log’ omschreven Haller wordt pas echt groot wanneer Brobbey met het zicht naar voren iets moet creëren aan de bal. De jonge spits komt vooralsnog zelden zijn directe tegenstander voorbij, wanneer hij deze met de bal aan de voet wil passeren.

Zeker wanneer het alternatief in de aanvalspunt is om de soepel meevoetballende Dusan Tadic als ‘valse spits’ op te spelen, zijn de meevoetballende kwaliteiten van Brobbey te beperkt om week in, week uit een betrouwbare starter te zijn.

Uithoudingsvermogen

De zorgwekkendste statistiek van Brobbey vinden we in de verdeling van zijn speeltijd. Zo startte hij slechts een derde van zijn duels als Ajacied in de basis, en wist hij vervolgens maar in 4 van deze 22 wedstrijden een wisselbeurt te vermijden.

In het Engels is vaak het sportgezegde ‘the best abillity is availability’ te horen: beschikbaarheid is de waardevolste kwaliteit. En in dat opzicht heeft Brobbey nog een wereld te winnen. De fysiek taxerende manier van spelen van de bonkige spits lijkt vooralsnog te betekenen dat telkens tussen minuut 60 en 70 de tank leeg raakt. Opmerkelijk voor een spits die recentelijk nog een halfjaar bij het fysiek extreem veeleisende RB Leipzig onder contract stond.

Defensieve arbeid

Brobbeys relatief kleine tank werkt vooral door aan de defensieve zijde van de bal. Geregeld mist zijn meeverdedigen de vereiste intensiteit. Dit eredivisieseizoen veroverde de jonge spits pas acht keer de bal in de laatste 30 meter van het veld. Bij een team als Ajax, waar hoog en fel drukzetten de norm is in de speelstijl, kan een spits in deze statistische categorie niet 48ste staan onder alle eredivisie-aanvallers.

Of het nu qua meevoetballen, uithoudingsvermogen of afjagen is, Brobbey zal de komende tijd moeten bewijzen dat hij méér kan dan zijn doelpunten meepikken.