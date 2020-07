Waarom AZ blijft strijden voor rechtvaardigheid: ‘Gudde is ongeloofwaardig’

Beeld BSR Agency

Waar verdoen jullie je tijd aan? Het pleit is allang beslecht, iedereen is bezig met het nieuwe seizoen.

Aachboun: “Het gaat hier om rechtvaardigheid en zuiverheid. Het besluit van de KNVB om Ajax de Champions League toe te wijzen, is onrechtmatig genomen – en druist rechtstreeks in tegen de criteria die de Uefa heeft opgesteld. Directeur Eric Gudde wringt zich nog steeds in allerlei bochten om uit te leggen wat niet uit te leggen valt. Hij heeft het voetbalpubliek doelbewust op het verkeerde been gezet. Iedereen maakt fouten, er was hier sprake van een uitzonderlijke situatie, maar dat wil niet zeggen dat AZ niet voor zijn rechten mag opkomen.”

Wat heeft de KNVB dan fout gedaan in deze? In de reglementen staat dat het bestuur betaald voetbal – Gudde en Jean-Paul Decossaux – mag beslissen indien een competitie door overmacht niet kan worden afgerond. Onlangs werd dat principe in de rechtszaal tegenover De Graafschap en Cambuur glashelder bevestigd.

“Wat voor iedereen duidelijk is: het competitiereglement van de KNVB voorziet niet in het geval van een corona-pandemie. Dat erkent de KNVB ook ronduit, precies daarom is dat ‘reglement wedstrijden betaald voetbal’ ook terzijde geschoven. Gudde heeft het steeds letterlijk gezegd: er ís in deze geen reglement. ‘Het reglement telt niet’. Maar het merkwaardige is nou net: bij het beargumenteren van de beslissing om Ajax aan te wijzen als nummer 1, wijst Gudde steeds op artikel 17 van ‘de reglementen’. Alsof er nog ándere reglementen bestaan. Dat is manipulatie, want in werkelijkheid is dat exact hetzelfde ‘reglement wedstrijden betaald voetbal’ dat hier niét van toepassing is. Met andere woorden: je past een artikel toe uit een reglement waarvan je zélf erkent dat het niet gebruikt kan worden.”

Maar het bestuur betaald voetbal mag dan toch nog steeds zelf beslissen? Het vindt doelsaldo blijkbaar een beter, of logischer criterium dan onderling resultaat. Einde discussie.

“Maar daarmee omzeilt de KNVB de richtlijnen van de Uefa. Die criteria zijn opgesteld voor alle nationale bonden in deze Covid-crisis. De Europese voetbalbond stelt officieel dat de competitie op sportieve, transparante en objectieve gronden moet worden beëindigd. Objectief dus, en juist in een onvoltooide competitie is een tussentijds doelsaldo bij uitstek subjectief. Teams hebben niet hetzelfde programma afgewerkt, het doelsaldo kan nog volop fluctueren in de resterende wedstrijden. Terwijl onderling resultaat wél objectief is. Die uitslagen staan wél vast, zwart op wit, de wedstrijden zijn gewoon gespeeld. Daar is niets subjectiefs aan. En het geval wil dat AZ twee keer van Ajax heeft gewonnen.”

Maar waarom is AZ die discussie niet meteen aangegaan, met open vizier, nog ruim vóór het einde van de competitie? Het behoorde nota bene zélf tot de eerste clubs die wilden stoppen.



“Dat de club het beter vond om te stoppen, was een afweging in het kader van de volksgezondheid. Maar het wil niet zeggen dat je het eens hoeft te zijn met de manier waarop de competitie is beëindigd. AZ ging er vanuit dat dat integer zou gebeuren, en dat de richtlijnen van de Uefa zouden worden gerespecteerd, zoals in Frankrijk wél is gebeurd. Daar is het doelsaldo wél geheel terzijde geschoven, zoals dat hoort, en zijn de plekken om Europees voetbal verdeeld volgens het principe van onderling resultaat. De reden: dat is een veel objectiever criterium. Volstrekt logisch.”

Dus eerst roep je als AZ dat de competitie per se beëindigd moet worden. Maar als de KNVB dat vervolgens doet en een zwaar besluit moet nemen over de consequenties, ga je piepen dat het anders moet?

“AZ heeft meerdere keren zijn standpunten kenbaar gemaakt richting de KNVB, ook ruim vóór 24 april al. Daar kwam alleen nooit een antwoord op. Niks. De reden dat de club daar lange tijd niet in het openbaar op reageerde, is simpel: de Uefa-reglementen staan dat niet toe. Bij een lopend onderzoek mogen betrokkenen zich niet uitspreken, zoals dat ook geldt bij een onderzoek dat loopt via het Openbaar Ministerie.”

Waarom duiken jullie nu wel op in de media?

“Ik ben nog steeds de juridisch adviseur van AZ, maar heb me formeel teruggetrokken uit dit dossier. Daarom kan ik nu wel vrijuit praten en uitleggen dat het een principekwestie is. Dat AZ geen kinderachtig spelletje speelt, zoals een deel van het publiek misschien denkt, maar gewoon in zijn recht staat. Gudde is volstrekt ongeloofwaardig in zijn redenering en onderbouwing. Het irriteert hem dat wij zijn handelswijze aan de kaak stellen, omdat hij zich betrapt voelt. Hij weet dat het niet klopt: een reglement toepassen waarvan je zélf erkent dat het niet van toepassing is. Als je erover nadenkt, is dat toch zo krom als wat? De KNVB dacht hiermee weg te komen. Waarschijnlijk uit politieke motieven, anders kan ik het niet verklaren.”

Maar dit is toch vooral juridisch geneuzel? Waarom toont AZ zich niet gewoon een waardig verliezer? Accepteren en dóór.

“AZ heeft het juist heel zuiver gespeeld. De club heeft in de eerste maanden rechtstreeks met de KNVB gecommuniceerd, niet via bevriende media. Pas toen er geen antwoorden kwamen, hebben we de UEFA aangeschreven. Ik wil niet in complottheorieën gaan denken, maar waarom moest en zou Ajax eerste worden, ook volgens sommige buitenstaanders in de pers, en waarom ging zelfs Uefa-bestuurder Michael van Praag, een man met nota bene een Ajax-achtergrond, zich ermee bemoeien? Waarom zou je doelsaldo toepassen als zogenaamd objectief criterium, terwijl er pas 25 wedstrijden zijn gespeeld? En waarom verdedig je jezelf met ‘reglementen’ die je nota bene zelf in de papierversnipperaar hebt gegooid, en waarvan je zelf erkent dat ze niet voldoen?”

Omdat in de regels al jaren staat dat de eredivisie, bij een gelijke stand, op basis van doelsaldo wordt beslist. Niet meer niet minder. Common sense.

“Maar die regels bestáán in het geval van overmacht niet, daar zit hem nou net de crux. De KNVB erkent dat nota bene zelf, behalve als het de bond beter uitkomt om een artikel uit dat reglement tóch toe te passen. Gudde is hier gewoon niet eerlijk. In het woordenboek Van Dale staat een ‘leugen’ gedefinieerd als ‘een onware mededeling met het doel om te misleiden’. Daar is hier sprake van. Dat maakt Gudde tot een liegende KNVB-directeur. De vraag is of RvC-voorzitter Jan Smit hiervan op de hoogte was. Want waarom leggen ze niet gewoon uit waaróm het doelsaldo in hun ogen een beter criterium is? Dat druist in tegen wat de Uefa heeft opgelegd, precies dat maakt het zo moeilijk voor ze, maar dan ben je in elk geval transparant en eerlijk. Het beeld dat AZ de spelregels opeens wil veranderen, daar verzet ik me echt tegen. Wij willen juist dat een belangrijk criterium van de Uefa – objectiviteit – zuiver wordt toegepast.”

Wat is het doel van deze zaak? Financiële compensatie? Of denken jullie echt dat AZ straks nog altijd rechtstreeks de Champions League in mag?

“Als het om compensatie ging, was ik hier persoonlijk niet eens aan begonnen. Dat gaan we aan Ajax zeker niet vragen. Natuurlijk staat er veel geld op het spel, in het geval van AZ 20 miljoen euro, maar het gaat hier primair om rechtvaardigheid. Wij vinden dat AZ recht heeft op een plek in de Champions League.”

En als de Uefa geen sjoege geeft, zijn jullie bereid door te gaan tot bij het sporttribunaal CAS? Dat kan nog tot in augustus duren.

“De deadline voor de Uefa ligt op 3 augustus. Dat is kort voor de voorrondes van de Champions League, maar we hebben al aangegeven de stap naar het CAS niet uit te sluiten als we niet gehoord worden. Het sporttribunaal beslist heel snel.”

De Uefa wil veel liever Ajax in de Champions League dan AZ natuurlijk. Kansloos verhaal. Die leggen de verantwoordelijkheid lekker bij de KNVB.

“Als hier vooral een politiek spel wordt gespeeld, zou dat zomaar kunnen. Maar het CAS doet niet aan politiek, die kijken gewoon naar de feiten.”

De persafdeling van de KNVB laat weten dat Eric Gudde geen reactie meer geeft op de beweringen van de heer Aachboun. Volgens Gudde zijn die teksten inmiddels afdoende en meermaals weerlegd.