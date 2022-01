Waarom Ajax zo veel wil neertellen voor ‘rotatiespeler’ Steven Bergwijn

Steven Bergwijn (l) in duel met Kieran Tierney in een oefenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Arsenal begin augustus vorig jaar. Bergwijn heeft sindsdien vooral op de bank gezeten bij de Londense club. Beeld AFP

Zoals zo veel clubs sprak ook Ajax bij monde van trainer Erik ten Hag een maand geleden uit dat shoppen in de winter niet als ideaal wordt gezien. De aankoop is na een paar maanden eindelijk gewend aan zijn nieuwe club, teamgenoten, tactiek en omgeving. Maar dan zit het seizoen er al nagenoeg op.

Ook zei Ten Hag er vrede mee te hebben als de selectie intact blijft. Dat neemt niet weg dat het credo dat hij zijn spelers dagelijks voorhoudt – elke dag beter willen worden – volgens de coach in alle facetten ook van toepassing is op de club. Dus ook tijdens de korte transferperiode in de winter.

“Je moet je elke window willen verbeteren. Dat willen wij niet alleen, dat moeten wij,” zei Ten Hag, die weet dat Ajax én Tottenham Hotspur schermen met meerdere opties. “Je onderzoekt dingen en als er mogelijkheden zijn, ga je aanvallen. Natuurlijk kijken we, maar het moet geen aanvulling, maar een echte versterking zijn. Het moet dé optie zijn. Zoals vorig jaar met Haller, dat is wat je wil.”

Genadeklap

Dat een winteraankoop ook kan renderen, bewees Ajax met het aantrekken van Haller wel. In 2021 fungeerde de spits in 47 wedstrijden 35 keer als afmaker en dertien maal als aangever. Ajax vergrootte het gat naar PSV na de komst van Haller van één punt naar zestien punten.

Zo droeg de recordinvestering uit de winterstop flink bij aan de genadeklap in de titelrace. Dat beseft Ajax ook nu. Een flinke kwaliteitsimpuls mag dan wat kosten, maar het vergroot de kans aanzienlijk dat titelprolongatie en dus ook zeker veertig miljoen aan CL-gelden worden veiliggesteld. Daar bleef het in het geval van Haller niet bij, want met tien goals in de historische poulefase hielp hij de kassa verder rinkelen tot bijna zeventig miljoen euro.

Mocht Ajax tot een akkoord komen met Tottenham Hotspur over een transfer van Bergwijn (24), dan zal het bedrag niet veel afwijken van de dik twintig miljoen die Ajax voor Haller heeft neergeteld. Wel is er op voorhand een ander, groot verschil. Ajax is nu bereid flink te investeren in een reserve, voor wie in Amsterdam, waar Bergwijn geboren werd en een deel van zijn voetbalopleiding genoot, niet meteen een vacante positie heeft om te vullen.

Meedoen in de top

Ten Hag en directeur Marc Overmars denken anders, zeker nu Ajax zich ten doel heeft gesteld de Europese elite aan te tikken. “We willen de top ergeren. Dat kan niet met schoolboys,” aldus Ten Hag. “Ik beloof nooit iemand een basisplaats, maar we willen meedoen in de top 15 van Europa. Dan heb je meer dan elf basisspelers nodig. En het passeren van basisspelers is in de Europese top een heel normaal proces. Ook als een elftal functioneert, moet je nog beter willen worden. Dat besef moeten wij hebben.”

Aan het begin van het seizoen leek de behoefte aan aanvallers helemaal niet zo groot. Steven Berghuis was immers al aangetrokken. Dat gold ook voor Mohamed Daramy, die 12 miljoen kostte. Danilo had bij Twente bewezen een neusje voor de goal te hebben, terwijl de herstelde Neres nog tot de succesploeg van twee jaar geleden behoorde. Hun bijdrage daarna? Beperkt.

Ten Hag beschermde de back-ups (vooral Neres, die deze winter vertrekt naar Sjachtar Donetsk), maar het aantrekken van Brian Brobbey en het bieden op Bergwijn toont aan dat Ajax concludeert dat het in de frontlinie nog een wereld te winnen heeft. De three-horse-race in de eredivisie en de driefrontenstrijd na de winterstop (eredivisie, Champions League en Toto KNVB Beker) spelen daarin een rol.

Rouleren, variëren en verrassen

Maar met Tadic, Haller en Antony heeft Ajax de aanval toch dik op orde? Ja en daar wringt de schoen juist. Zij ontvangen de bal het liefst in de voet. En Ten Hag wil ook kunnen rouleren, variëren en verrassen, zonder dat het rendement drastisch daalt.

Dat bleek in de eredivisie meer dan eens het geval te zijn. Vijf keer ging het mis toen Ajax voor rust niet tot scoren kwam en ook het slotoffensief niks opleverde. Vaak had Ten Hag dan te veel spelers gezien die te weinig pijn wilden lijden om tot grote kansen en goals te komen.

Kortom: de trainer kan naast Brobbey ook de explositiveit van Bergwijn wel gebruiken. Zij voorzien Ajax van meer wapens. Dat toonde Brobbey vorig seizoen als invaller vaak al aan en Bergwijn hielp er Oranje mee aan een WK-ticket. “Snelheid is een wapen voor spitsen. Dat heb je nodig om succesvol te zijn op het allerhoogste niveau, in de Champions League,” zei Ten Hag vorige maand, hintend op één van Ajax’ grootste verbeterpunten voor 2022.