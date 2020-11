Waarom Ajax wel moet oppassen voor de Deense kampioen FC Midtjylland

Zonder romantiek, nostalgie, blinde loyaliteit en nog blinder optimisme heeft voetbal geen zin. Maar voetbal bevat ook logica. In de rubriek Da’s Logisch analyseert Het Parool elke maandag ‘het spel achter het spel’. Met vandaag aandacht voor FC Midtjylland, kleinduimpje in de Champions League-poule van Ajax.

Door de aanwezigheid van Liverpool en Atalanta Bergamo wordt FC Midtjylland weggezet als de zwakke broeder in de Champions League-groep van Ajax. Toch is dit niet geheel fair, blijkt na een nadere blik op het spel van de Deense kampioen. De Amsterdammers treffen in Midden-Jutland een opponent die exact weet wat het is. Met twee ontmoetingen die Ajax moet winnen voor de boeg, analyseert Da’s Logisch de Deense formatie.

FC Buitenkans

Na jarenlang een bescheiden middenmoter te zijn geweest, werd Midtjylland in 2014 plots een hub voor voetbalvernieuwing. Midtjylland omarmde de data-revolutie in het voetbal volledig. Met behulp van een legertje videoscouts en data-analisten verzamelde de club een spelersselectie vol onorthodoxe talenten, van wie de statistieken verrieden dat het spelers waren die eigenlijk veel te goed zijn voor een club als Midtjylland.

Op basis van cijfers werd de speelstijl zo ingericht dat er optimale resultaten geboekt konden worden. Met dynamisch uitbraakvoetbal en een sloot aan goals uit corners, inworpen en vrije trappen pakte Midtjylland verrassend de landstitel in 2015, de eerste in de clubgeschiedenis. Sindsdien werd de alleenheerschappij van FC Kopenhagen doorbroken en behoort de ploeg tot de Deense voetbaltop.

Champions League-variant met oude bekenden

In de duels met Atalanta Bergamo (0-4 nederlaag) en Liverpool (2-0 nederlaag) past Midtjylland zich aan de sterke tegenstand aan. De gebruikelijke speelformatie 4-2-3-1 blijft, maar wel met een iets andere invulling. De Braziliaanse spelmaker Evander, doorgaans een fijnbesnaarde speler, maakt ‘op 10’ plaats voor een extra buitenspeler zodat er meer snelheid in de ploeg is om op de counter te gokken.

Opstelling Midtjylland: 1-3-2-4. Beeld -

De rol achter de spits wordt bekleed door een oude bekende voor Ajax: Pione Sisto. Na een paar sterke seizoenen in Midtjyllands eerste succesperiode verdiende de Zuid-Soedanese Deen een transfer naar Celta de Vigo. Hiermee speelde hij in 2016/17 tegen Ajax in de groepsfase van de Europa League. In Spanje stond Sisto ondanks zijn technische kwaliteiten te boek als een lastige jongen. Deze zomer keerde hij daarom terug op het oude nest.

De andere aanvallende sterspeler van Midtjylland speelde zelfs vorig jaar nog tegen Ajax. Buitenspeler Anders Dreyer werd vorig jaar door het Engelse Brighton verhuurd aan Heerenveen, waar hij als invaller minuten maakte in de Johan Cruijff Arena. In de Friese formatie flopte de linkspoot volledig. Maar bij Midtjylland lost Dreyer zijn grote belofte wél in.

Met slim loopwerk en een vlammend schot is Dreyer op de rechterflank het grootste aanvalswapen van de Denen. In het duel met Liverpool, waar Midtjylland het de Engelse kampioen extreem lastig maakte, liet hij twee gouden kansen liggen. Het zijn twee kansen die het aanvalsspel van Midtjylland typeren. In de openingsfase komt Dreyer (omlijnd) oog-in-oog met Liverpool-goalie Alisson, door op het juiste moment binnendoor de diepte te zoeken op een lange bal van achteruit.

Midtjylland tegen Liverpool. Beeld -

In de slotfase, enkele minuten voordat Liverpool het duel op slot gooit vanaf de penaltystip, krijgt Dreyer nogmaals een monsterkans. De backs van Midtjylland zijn aanvallend ingesteld en halen geregeld de achterlijn van de tegenstander. Zo ook in de slotfase tegen Liverpool, waar Dreyer vervolgens aan de binnenkant kan wegsluipen in de rug van de Liverpool-back.

Midtjylland tegen Liverpool. Beeld -

Bij Ajax is het de vraag welke backs zullen spelen. Noussair Mazraoui viel tegen Fortuna Sittard geblesseerd uit, terwijl Nicolás Tagliafico ontbrak omdat hij niet wedstrijdfit was. Of zij alsnog spelen, of dat het aan back-ups Sean Klaiber en Lisandro Martínez is, feit blijft dat de Ajax-backs gewaarschuwd zijn. Want ook op de linkerflank van de Midtjylland-voorhoede staat er een aardige speler, de pijlsnelle Awer Mabil.

Defensief solide

Ajax zal in beide ontmoetingen met Midtjylland grotendeels in balbezit zijn. Zaak hierbij is om geduldig te blijven zoeken naar de ruimtes, want de Denen houden het midden van het veld doorgaans goed dicht.

Tijdens de spelopbouw van de tegenstander zet Midtjylland druk vanuit een 4-4-2-formatie. Hierbij bezetten de twee spitsen (hieronder vierkant omlijnd) de zone waar het eerste aanspeelpunt op het middenveld van de tegenstander vrij wil komen. De buitenspelers (omcirkeld) staan verder teruggezakt, aan de binnenkant van de backs van de oppositie.

Midtjylland tegen Liverpool. Beeld -

De vier voorste spelers jagen best vaak door, omdat zij weten dat centrale middenvelder Frank Onyeka - het grootste talent in deze ploeg - over een enorm loopvermogen beschikt. Hiermee verricht hij in hun rug veel herstelwerkzaamheden.

Passeert de opponent van Midtjylland de middenlijn, dan zakken de Denen collectief in. Een van de twee spitsen voegt zich dan bij het middenveld, en de ruimtes worden onderling klein gehouden.

Midtjylland tegen Liverpool. Beeld -

Zelfs een topploeg als Liverpool heeft moeite met kleine ruimtes. Dat was vorige week het geval toen The Reds nauwelijks tot kansen kwamen tegen de Denen. De solide defensie (14 tegengoals in 26 competitieduels) leverde Midtjylland vorig jaar de landstitel op, en liet het deze zomer drie CL-kwalificatierondes overleven (1 goal tegen in 4 duels).

Zwakke plek ligt op de flank

Als we alle goals en kansen die Midtjylland dit seizoen tegen kreeg analyseren, is er een duidelijke conclusie te trekken. Collectief verdedigen kan Midtjylland prima, maar ploegen die geduldig op hun kansen blijven loeren, worden doorgaans beloond voor deze tactiek.

Zo ook Liverpool vorige week. De opgekomen Trent Alexander-Arnold kreeg een simpele assist op de 1-0 toegeworpen, na een moment van miscommunicatie op de flank van Midtjylland. Op het moment dat linksback Paulinho is meegelopen met de naar binnen gesneden rechtsbuiten van Liverpool, pakt niemand de vrijgekomen ruimte op de flank op.

Midtjylland. Beeld -

Bij Ajax komt de creatieve druk dan ook op de schouders van de Braziliaanse uitblinkers Antony en David Neres. Zij kunnen met hun kantwissels en zwervende loopacties wat extra ruimtes vrijmaken voor hun backs.

In Denemarken krijgt Ajax in dat opzicht een soort herkansing op de nederlaag bij FC Groningen. In het hoge Noorden hield de thuisploeg het midden van het veld goed dicht - iets wat FC Midtjylland tegen Liverpool ook prima deed. De Amsterdammers kunnen in Midden-Jutland laten zien dat ze op tactisch vlak geleerd hebben van hun fouten.