Waarom Ajax vast in gesprek gaat met commissaris Jan Van Halst over een tijdelijke directiefunctie

Ajax had liever geheim gehouden dat de club gesprekken voert met Jan van Halst, omdat het nog helemaal niet zeker is dat de commissaris naar de directie wordt geschoven. Beeld ANP / ANP

Waarom maakte Ajax dinsdagmorgen melding van de gesprekken met Jan van Halst over tijdelijk toetreden tot de directie?

Dat heeft te maken met de berichtgeving van de Telegraaf maandagavond. Die noopte het beursgenoteerde bedrijf ertoe om mogelijke mutaties in het directieteam wereldkundig te maken. Zodoende bracht Ajax dinsdag vroeg in de morgen naar buiten in gesprek te zijn met Jan van Halst. Dat had de club liever geheim gehouden omdat het nog helemaal niet zeker is dat de commissaris naar de directie wordt geschoven.

Waarom is dat nog niet zeker?

Omdat dat allemaal afhangt van hoelang het duurt tot Alex Kroes bij AZ vertrekt. Hij trad vorig jaar toe tot het Alkmaarse directieteam als director international football strategy, maar bereikte een maand geleden met Ajax, de club waar hij jeugdspeler was en nog altijd lid van is, een akkoord om daar als opvolger van de eerder dit voorjaar opgestapte Edwin van der Sar drie jaar als algemeen directeur te fungeren. Per 1 september vertrekt hij formeel bij AZ, maar dat betekent niet dat hij dan meteen de handen vrij heeft om elders aan de slag te gaan. In het persbericht over de voordracht van Kroes meldde Ajax immers dat hij een concurrentiebeding in zijn contract heeft staan, waardoor zijn officiële aanstelling maanden of, in het ongunstigste geval, nog een jaar op zich laat wachten.

Oké, maar dan houdt Ajax dus met dat laatste rekening?

Dat sluit de Amsterdamse clubleiding sowieso niet uit, nu de onderhandelingen alles weg hebben van een impasse. AZ liet vorige week bij monde van algemeen directeur Robert Eenhoorn vorige week nog weten dat Ajax maar moest komen praten, maar dat dat nog steeds niet was gebeurd, en in Amsterdam wordt juist gezegd dat die bal bij Kroes en AZ ligt. De Alkmaarders, die al langer op gespannen voet leven met Ajax, zijn alleen bereid Kroes eerder los te laten als daar een juiste prijs tegenover staat voor de informatie die de succesvolle bestuurder daar heeft opgedaan.

En nu? Waar draait dit op uit?

Dat is lastig te zeggen, ook omdat Ajax verzekert dat de gesprekken met Van Halst niet per se betekenen dat hij het directieteam instapt, laat staan dat hij dat dan zou doen tot het concurrentiebeding van Kroes afloopt. Ajax is echter van mening dat de situatie om een plan B vraagt. Met de vele dossiers die op tafel liggen is het wenselijk om huidige directeuren, die de honneurs van Van der Sar gezamenlijk tijdelijk waarnemen, te ontlasten als het gesteggel om Kroes langer aanhoudt. Niet voor niets spreekt de club spreekt van ‘tijdelijke en titulaire basis’. Dat laatste houdt in dat Van Halst meteen zitting kan nemen in de directie. Aan een statutaire benoeming moet immers een aandeelhoudersvergadering gekoppeld worden, die weer minimaal zes weken vooruit gepland dient te worden. En daar moet de vereniging Ajax als grootaandeelhouder ook weer mee instemmen. En dat wil Ajax juist allemaal voorkomen.

Als dat gebeurt, kan Van Halst daarna dan nog wel de RvC in, aangezien hij dan toezicht moet houden op het orgaan waar hij zelf werk voor verrichtte?

Nou, dat is dus ook iets waar Ajax zich nog over buigt. Als Van Halst kort als directeur fungeert, is een terugkeer in de RvC niet zo’n probleem. Maar Ajax weet dondersgoed dat er amper een weg terug is als de oud- directeur van Twente langer aan het roer komt te staan, omdat de club wil voorkomen dat hij daarna ook zijn eigen werk moet gaan beoordelen. En in dat geval moet Ajax weer op zoek naar een nieuwe technische commissaris. Zo blijft de club gaten vullen en dat wil Ajax juist zo veel mogelijk voorkomen na dik anderhalf jaar waarin diverse functies onbezet bleven, in een fase waarin veel nieuwe mensen kwamen in technische functies.