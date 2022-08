Waarom Ajax niet meer om een basisplaats voor Brobbey heen kan

Brobbey viert zijn 1-3. Beeld ANP

Alfred Schreuder was tegenover de camera’s van ESPN duidelijk, na het duel met Fortuna Sittard (2-3): in Limburg begon het pas te lopen bij Ajax toen er met Brian Brobbey een pure spits binnen de lijnen kwam. “Ik leer hier ook van, dat heb ik tegen de jongens gezegd. Ik dacht dat we het zo konden doen in de eerste helft, tegen een defensievere ploeg zonder echte nummer 9 starten. Het bleek niet zo te zijn, dan moet je ingrijpen.”

Met Dusan Tadic, Antony, Steven Berghuis, Davy Klaassen en prijzige nieuwkomer Steven Bergwijn is het bijzonder druk op de voorste vier posities bij Ajax. Toch lijkt Schreuder het tegen taai verdedigende opponenten echt niet zonder Brobbey in de punt te kunnen.

Er zijn vier sterke argumenten vóór een basisplaats van de jonge spits.

Duidelijke data

Brobbeys cijfers sinds zijn terugkeer in januari overtuigen. Door zijn treffer tegen Fortuna is hij in 440 speelminuten tijd – omgerekend niet eens vijf volledige potjes – goed voor 8 competitiedoelpunten. Dat levert hem een moyenne op dat twee keer zo goed is als dat van de een-na-dodelijkste speler in de Eredivisie in 2022.

Alle spelers in Eredivisie, sinds 1 januari 2022 (exclusief penalty’s, minstens 400 speelminuten gemaakt). Beeld Opta Sports

Het tegenargument dat Brobbey sinds zijn terugkeer vooral profiteert als supersub in slotfases, tegen vermoeide defensies, wankelt zodra je beseft dat hij bij zijn eerste 4 basisplaatsen goed was voor 5 competitiegoals.

Alle spelers in Eredivisie, sinds 1 januari 2022 (exclusief penalty’s, minstens 400 speelminuten gemaakt). Beeld Opta Sports

Invaller of niet, de 20-jarige spits laat zien telkens weer goede kansen voor zichzelf te veroveren. Qua gemiddelde van Expected Goals per 90 speelminuten torent hij dan ook boven de rest van de Eredivisie uit in 2022.

Aanspeelpunt

Ook qua balcontacten in het strafschopgebied van de tegenstander leidt Brobbey alle spitsen in de eredivisieranglijst van dit kalenderjaar.

Spitsen in Eredivisie, sinds 1 januari 2022. Beeld Opta Sports

Tegen Fortuna is goed te zien hoe Brobbey telkens weer aanspeelbaar is op gevaarlijke plekken. Zelfs wanneer hij scherp gedekt wordt door een grote bewaker, zoals Dimitris Siovas in de spelsituatie hieronder, heeft hij nog altijd de optie om zijn rug erin te kleunen en het op pure fysieke kracht aan te laten komen.

Beeld Screenshot ESPN

In een elftal dat in de eerste plaats rondom techniek en souplesse gebouwd is, zorgt Brobbey met de nodige dosis power voor een extra dimensie.

Diepgang

Ook qua speelstijl zonder bal biedt Brobbey zijn ploeg extra variatie. In Sittard speelt Ajax voor rust met Tadic als spits en Berghuis op ‘10’, spelers die beiden zo vaak mogelijk aan de bal willen komen om bepalend te zijn, en dikwijls terugzakken om een inspeelpass te ontvangen.

Met Brobbey in de punt, die vaak de diepte zoekt met sprints achter de laatste lijn van zijn tegenstander, worden de aanvallende ruimtes opgerekt. Let bijvoorbeeld op het effect van zijn dieptesprint voorafgaand aan de 1-2 van Devyne Rensch.

Beeld Screenshot ESPN

Ook bij de 1-3 die hij zelf binnenschiet, is Brobbey uit de rug van Siovas weggedoken met een verticaal gerichte sprint.

Wisselwerking Bergwijn en Tadic

In aanloop naar die 1-3 is nog een gevolg te zien van de keuze voor Brobbey als spits. Met Tadic op ‘10’ en Bergwijn als linksbuiten heeft Ajax plots twee spelers dicht bij elkaar staan die in de buitenbaan voor gevaar kunnen zorgen én zich op hun gemak voelen in de zone aan de binnenkant. Het gevolg: voortdurende positiewisselingen, waar Fortuna erg veel moeite mee heeft.

Beeld Screenshot ESPN

Zo maakt linksbuiten Bergwijn zich centraal aanspeelbaar in aanloop naar de 1-3. Dit terwijl Tadic juist op links de diepte zoekt. De captain komt hierdoor vrij op zijn favoriete stek in het veld, en geeft Brobbey een niet te missen kans.

Beeld Screenshot ESPN

Onder voorganger Erik ten Hag had Ajax ieder seizoen een paar weken nodig om de ideale opstelling te vinden. Onder leiding van Schreuder lijkt het sterkste basiselftal in ieder geval Brobbey in de punt te hebben.

