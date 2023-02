Waarom Ajax moet waken voor een ‘Getafe-scenario’ tegen Union Berlin

Oud-Ajacied Danilho Doekhi is een van de grote uitblinkers bij Union Berlin dit seizoen. Beeld AFP

Met Union Berlin treft Ajax een merkwaardige opponent in de tussenronde van de Europa League. Op papier lijkt een ontmoeting met de huidige runner-up van de Duitse competitie een underdogrol voor de Amsterdammers te betekenen. De Bundesliga is aanzienlijk rijker en machtiger dan de eredivisie. Maar het bescheiden Union, dat werkt met een begroting die vergelijkbaar is met die van FC Utrecht, heeft juist zelf het underdogvoetbal tot kunst verheven.

Waar op basis van individueel, technisch talent slechts een handjevol Union-spelers bij Ajax mee zou kunnen komen, is het treffen qua speelstijl voor de ploeg van Johnny Heitinga een duidelijke ‘mismatch’. Op maar liefst vier manieren voldoen Die Eisernen (De IJzeren) aan het profiel van een ploeg - denk aan AS Roma, Benfica en het nog altijd gehate Getafe - waar Ajax in het recente verleden flink mee worstelde.

1. De bal niet nodig

Wie niet rijk is, moet slim zijn in het moderne voetbal. Koploper Bayern München telt tien spelers in de huidige selectie die in hun eentje meer verdienen dan de gehele selectie van Union tezamen. Dat de ploeg uit Berlijn slechts één punt achterstaat op Der Rekordmeister in de Bundesliga is dan ook niet het gevolg van een surplus aan individuele kwaliteit.

Kansenkwaliteit Union Berlin, Bundesliga 2022/23. Beeld Opta Sports

Bij Union loopt er geen Mohammed Kudus, Dusan Tadic of Steven Berghuis rond. Een technicus die met één geniale ingeving een wedstrijd een andere wending kan geven. Sterker, uit ‘open spel’ (counters, corners en vrije trappen dus niet meegerekend) is Union zelfs een van de minst effectieve aanvalsploegen in Duitsland. Slechts één Bundesligaploeg creëerde dit seizoen nog minder doelgevaar uit open spel.

Dat de ploeg van Uwe Fischer alsnog meedraait in de top, is vooral te danken aan een flinke dosis zelfkennis. Tegen sterke opponenten is zijn team compleet bereid het initiatief af te staan en loert het op die paar beslissende momenten. Dit seizoen speelde Union in de Bundesliga en Europa League twaalf wedstrijden waarin het 43 procent of minder balbezit had: liefst negen van deze potjes won het. Het balverliefde Ajax is dus gewaarschuwd.

2. Compacte defensie heilig

Waar Union Berlin zelf niet al te veel voetbalt vanuit langdurig balbezit, is het zelfs voor topploegen een enorme opgave gebleken om tot kansrijk voetbal te komen tegen de Duitse stuntploeg. Op basis van toegestane kansenkwaliteit heeft Union dit seizoen zelfs de beste defensie van de gehele Bundesliga.

Kansenkwaliteit toegestaan door Union Berlin, Bundesliga 2022/23. Beeld Opta Sports

Wat vooral opvalt aan het sterke verdedigingswerk van Union, is dat er zelden gebruik wordt gemaakt van hoge druk. Op eigen helft wacht de ploeg zijn tegenstanders op, om daar in een 5-3-2-formatie de ruimtes onbespeelbaar klein te houden.

Ex-Ajacied Danilho Doekhi, een duelkrachtige verdediger en goede kopper, blijkt voor Union een schot in de roos. De voormalige aanvoerder van Vitesse past perfect in de no-nonsense huisstijl.

3. Counterkanon

Spelers Union Berlin met meeste goals en assists, alle competities 2022/23. Beeld Opta Sports

Maar het is een andere oud-Ajacied die zich sterspeler mag noemen. Op sportpark De Toekomst was Sheraldo Becker niet meer dan een pijlsnelle vleugelspits, die vanwege zijn gebrek aan technische verfijning voorbestemd leuk voor een keurige, doch bescheiden carrière in de middenmoot van de eredivisie.

Maar het huwelijk tussen de op counters gerichte speelstijl van Union Berlin en de absurde topsnelheid van Becker heeft de Surinaams international tot een sensatie in de Bundesliga gemaakt. Met ruime voorsprong is hij de Union-speler die voor het meeste doelgevaar zorgt dit seizoen.

Vooral de manier waarop dat gebeurt, moet Ajax enige zorgen baren. Als een van de twee counterspitsen bij Union is Becker dodelijk op momenten dat hij geïsoleerd komt te staan tegenover een centrumverdediger. Precies het soort counters waarvan Ajax er zondag een handvol weggaf in de eerste helft tegen RKC.

Met het oog op de kwaliteiten van Becker valt een terugkeer van de atletische Calvin Bassey in de Amsterdamse achterhoede te verwachten.

4. Sensationeel bij dode spelmomenten

Dit seizoen heeft Ajax al drie keer zoveel goals uit corners en vrije trappen tegen gekregen (9) als in het gehele voorgaande seizoen (3). Hoewel dit sowieso een alarmerend feit moet zijn voor de technische staf van de Amsterdammers, is deze kwetsbaarheid bij het verdedigen van dode spelmomenten al helemaal een punt van grote zorg tegen Union.

De Duitse underdog scoort dit seizoen namelijk van alle ploegen in de Europese topcompetities het vaakst uit corners en vrije trappen. Liefst 37 procent van alle Bundesligagoals die Union dit seizoen maakte (13 van de 35), kwamen voort uit zulke momenten. Bij het weggeven van een hoekschop is het dus alarmfase één tegen Union.