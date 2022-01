Waarom Ajax jeugdspeler Steven Bergwijn terug wil

Steven Bergwijn (l) in duel met Kieran Tierney in een oefenwedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Arsenal begin augustus vorig jaar. Bergwijn heeft sindsdien vooral op de bank gezeten bij de Londense club. Beeld AFP

In de belangrijkste wedstrijd van het Nederlands elftal in het voorbije kalenderjaar (op 16 november) eiste Steven Bergwijn een hoofdrol op. In het beslissende kwalificatieduel met Noorwegen voor het WK in Qatar – een onooglijke wedstrijd – maakte Bergwijn in de slotfase de bevrijdende 1-0, om daar in de extra tijd nog een assist op Memphis Depay voor de 2-0 aan toe te voegen.

De keuze van bondscoach Louis van Gaal om Bergwijn als rechtsbuiten op te stellen was enigszins verrassend – en toch ook een beetje door nood gedwongen. Steven Berghuis was geblesseerd. Van Gaal moest op die flank kiezen tussen Donyell Malen of Bergwijn.

Zoals zo vaak pakte de keuze van Van Gaal goed uit, terwijl Bergwijn in de maanden daarvoor amper had gespeeld voor zijn club Tottenham Hotspur. Ook de trainerswissel (Nuno Espirito Santo ging, Antonio Conte kwam) sorteerde voor hem weinig effect. De 24-jarige aanvaller is ook al tijden aan het kwakkelen met blessures; eerst aan zijn enkel, later aan zijn kuit. Bergwijn speelde mondjesmaat in de Premier League en heel af en toe in de Conference League. Hij viel het meest op in een van de Engelse bekertoernooien, de EFL Cup, met een doelpunt en een assist tegen West Ham United.

In die wedstrijd was Bergwijn aanvallende middenvelder. Het is een van zijn grootste kwaliteiten, en een voorname reden waarom Marc Overmars en trainer Erik ten Hag hem zo graag naar Ajax willen halen: zijn veelzijdigheid. Bergwijn kan met zijn snelheid, sterke dribbel en zijn neusje voor doelpunten op alle offensieve posities uit de voeten.

Vroeg vertrek

Bergwijn begon in de jeugd als spits. Eerst bij ASC Waterwijk in Almere en vanaf zijn elfde in de opleiding bij Ajax. Juist die positie in de punt van de aanval was de aanleiding voor een vroeg vertrek van Bergwijn uit Amsterdam. Hij belandde onder trainer Orlando Trustfull op de bank of op een andere plek in het veld. Vader Jurgen Bergwijn was daar niet blij mee. Tijdens een jeugdtoernooi in Zweden leidde dat tot een breuk. Met Steven Bergwijn op de bank kwam het jeugdteam van Ajax met 2-0 achter tegen Wit-Rusland. Bergwijn senior wapperde op de tribune met een wit zakdoekje – een universeel ‘uitzwaaigebaar’ voor de trainer. Trustfull was woedend. Toenmalig hoofd opleidingen Jan Olde Riekerink koos de kant van de trainer en de 14-jarige Bergwijn moest bij Ajax vertrekken.

Binnen de kortste keren stond de kleine aanvaller op het trainingsveld bij PSV. Bergwijn was een gewilde speler, hij gold als een van de grootste talenten van zijn lichting, net als ploeggenoot Abdelhak Nouri. Bij PSV legde hij de geleidelijke weg naar de top af, via Jong PSV naar het eerste elftal.

In 2018 won Bergwijn de landstitel met PSV. In de kampioenswedstrijd tegen Ajax maakte hij de 3-0. Hij speelde zich dat seizoen als linksbuiten, zijn beste en favoriete positie, in de kijker. Een jaar later had Tottenham Hotspur liefst 30 miljoen euro over om Bergwijn in te lijven.

Concurrentie

In Engeland is de zestienvoudig international vooral een speler voor de breedte gebleken, maar dat geldt voor veel meer Nederlandse voetballers. Als Ajax erin slaagt Bergwijn los te weken bij Tottenham zal hij vooral uitkijken naar Champions Leaguevoetbal en naar meer speelminuten. Ook in Amsterdam is de concurrentie echter groot. Dusan Tadic is onbetwist de eerste keuze als linksbuiten, op rechts speelt Antony en Berghuis en Davy Klaassen vechten om een plekje als schaduwspits. Spits Sébastien Haller, de topscorer van de Champions League, mist een aantal wedstrijden vanwege zijn deelname met Ivoorkust aan de Afrika Cup, maar zodra hij terug is zal hij zijn plek in de punt van de aanval terugkrijgen. En dan heeft Ajax ook Brian Brobbey nog eens voor een half jaar gehuurd.

Dat Ajax toch zoveel geld (vermoedelijk iets meer dan 20 miljoen euro) wil uittrekken om David Neres te vervangen, onderstreept nog maar eens de ambities van de club. De veelzijdigheid van Bergwijn zal hem nog van pas komen.