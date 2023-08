Waarom Ajax hunkert naar Sutalo, die maandag eindelijk wordt gepresenteerd

Josip Sutalo, afgelopen juni in De Kuip in actie namens Kroatië tijdens de Nations Leaguefinale tegen Spanje. Beeld Getty Images

Josip Sutalo (23) landde gisteren aan het begin van de avond in Amsterdam. Eindelijk? Dat kun je wel stellen, aangezien Ajax de Kroatische international tijdens de onderhandelingen met Arsenal over Jurriën Timber al boven aan het wensenlijstje had geplaatst. Maandag, na dik zes weken waarin directeur Sven Mislintat aan het touwtrekken was met Dinamo Zagreb, en trainer Maurice Steijn wanhopig wachtte op de echte kwaliteitsimpuls voor zijn fragiele defensie, wordt Sutalo alsnog gepresenteerd.

Daarvoor was Mislintat meerdere malen naar de Kroatische hoofdstad gevlogen. Steeds werd zijn bod afgewezen, tot twee weken geleden. Net terug in Nederland besloot hij namens Ajax tot een ultieme poging en Dinamo ging overstag voor het bod van dik 20 miljoen euro. Althans, de transfersom was akkoord. Sutalo onmiddellijk de oversteek te laten maken, dat zag de club nog niet zitten in verband met het uitgestelde tweeluik tegen AEK Athene in de voorronde van de Champions League.

Gelijkmaker

Uitgerekend Sutalo bracht Dinamo op de drempel van de Champions League door in zijn afscheidsduel vanuit de rebound de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen. De club kwam zelfs op voorsprong, maar in de slotminuten ging het alsnog mis, toen de Grieken twee keer scoorden. Daarmee werd het laatste beetje vrees weggenomen bij Ajax, dat steeds tegen de grillen van de Kroaten was aangelopen.

Keer op keer kreeg Steijn er, na door defensief falen ingeleide nederlagen, vragen over: waarom schakelde Ajax niet door? Omdat Sutalo het wachten waard was, stelde de trainer over de international die op het WK in Qatar derde werd met Kroatië. En na het oefenverlies in Dortmund klampte Steijn zich vast aan de wens van de speler zelf: die wilde ook naar Ajax.

Oefencampagne

De nieuwe coach bleef er ogenschijnlijk rustig onder. Meermalen constateerde hij een kwaliteitsgebrek, vooral in de verdediging, waardoor vrijwel elke aanval van de tegenstander kansen opleverde. Maar ja, het betrof slechts de oefencampagne. Voor de seizoenstart dacht Steijn de eerste wedstrijden tegen laagvliegers wel zonder kleerscheuren door te komen.

Tot het puntverlies bij Excelsior zaterdag, toen Ajax een fout van Jakov Medic, gehaald als back-up voor Sutalo, maar half te boven kwam (2-2). Toen het na afloop opnieuw over versterkingen ging, was hij plots minder open. “Die vragen parkeer ik even, want daar ben ik al zes weken antwoord op aan het geven.”

Eerder al had Steijn geconcludeerd dat strijden om de titel moeilijk ging zonder killersinstinct voor beide doelen. “Daarvoor moet je zulke wedstrijden winnen en dat kan niet als je te weinig kansen afmaakt en de goals zo gemakkelijk weggeeft. Dat is in beide gevallen een terugkerend patroon.”

Hoger niveau

Niet alleen in zijn eerste maanden bij Ajax, maar ook voor zijn komst al. De kampioen gleed vorig seizoen vooral door een gebrek aan doortastendheid af naar plek drie. Negentien kopgoals kreeg Ajax tegen, net zoveel als in de vier jaar ervoor. Net nu de luchtmacht hersteld lijkt, kregen Augsburg, Heracles en Excelsior alsnog goals in de schoot geworpen.

Wat in die wedstrijden ook opviel, was dat Ajax de goals op slag van rust incasseerde. Excelsior was al langszij gekomen doordat Steven Bergwijn directe tegenstander Siebe Horemans uit het oog was verloren. “Mijn schuld,” erkende de nieuwe captain.

Is Sutalo dan de verlosser? Dat gaat wat ver. Wel ziet het technisch hart in hem een complete verdediger. Sterk in de duels, rustig aan de bal en, misschien wel het belangrijkste, met zijn robuuste karakter ook een potentiële leider.

Groeispurt

Daarmee moet Sutalo het hele elftal naar een hoger niveau tillen. Hij niet alleen, want met de al aangetrokken aanvaller Chuba Akpom, rechtsback Anton Gaaei en een nog vast te leggen linksbenige verdediger mikt Ajax op een groeispurt.

Dat die broodnodig is, bleek tegen Excelsior ook links achterin. Daar greep de halverwege door Owen Wijndal vervangen Salah-Eddine zijn kans weer niet. “Daar moet in beide gevallen nog steeds een schepje bovenop,” verzuchtte Steijn vijf dagen voor het begin van zijn Europese campagne met Ajax tegen Ludogorets.