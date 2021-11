Waarom Ajax echt nog niet van PSV af is

Carlos Vinícius, de Braziliaanse spits van PSV, scoorde zaterdag twee keer tegen FC Twente. Beeld ANP

De speelronde van afgelopen weekeinde was de elfde in de eredivisie. Daarmee zit een derde van de competitie er nu op. Het is geen discussie of Ajax de breedste en beste selectie heeft van alle clubs bovenin. Maar in de actuele stand zie je die overheersing toch minder terug dan in de beeldvorming.

Het gaat er nog altijd om dat je zo weinig mogelijk laat liggen. Want in de huidige Nederlandse verhoudingen is ook PSV in staat om 80 procent van zijn competitieduels te winnen, ondanks een kleiner budget.

Ajax scoort voorlopig veel meer dan PSV. En ook meer dan Feyenoord. Met smaakmakers als Tadic, Antony en Berghuis swingen de Amsterdammers ook vaker. Het leidt tot forse uitslagen, met als uitschieter de 9-0 tegen Cambuur. Toch zijn de kale feiten ook deze: Ajax en PSV allebei acht zeges na elf duels, waarbij PSV al tegen zowel Ajax, Feyenoord als AZ heeft gespeeld, terwijl die drie teams elkaar nog niet hebben getroffen.

Voor PSV vielen de twee binnenlandse topwedstrijden tegen Ajax en Feyenoord in een Europese week met beide keren twee dagen méér rust voor de tegenstander. Dat was pech, maar verder zeker geen excuus voor twee terechte, pijnlijke nederlagen (4-0 en 5-0). PSV-coach Roger Schmidt moet zich sowieso zorgen maken over het gemak waarmee zijn team tegengoals slikt. Het zijn er al negentien stuks: alleen hekkensluiter PEC Zwolle, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles en Cambuur doen het slechter.

Voorbarig

Maar het beeld dat Ajax PSV nu al op de rug heeft liggen in een titelrace, dát is voorbarig. Sterker: PSV heeft alles nog in eigen hand, zoals dat ook voor Feyenoord geldt. Of Ajax onderweg ook te maken krijgt met blessures van belangrijke pionnen, zoals PSV nu heeft met Cody Gakpo en Noni Madueke, valt niet te zeggen. Maar stel: Tadic die eens zou ontbreken in twee, drie lastige wedstrijden, bijvoorbeeld op 19 december in de Kuip tegen Feyenoord? Trainer Erik ten Hag zei het na Ajax-PSV nog expliciet: Tadic en Daley Blind, die twee zijn in feite de barometers in zijn team. “Zij kunnen bijschakelen waar nodig, daarom zitten ze vaak in winnende ploegen. Kijk maar naar hun cv. Daar waar zij zijn, wordt gepresteerd en gewonnen.”

Bij PSV maakt nieuwsgierig wat de 5-2 zege van zaterdag tegen FC Twente doet met de kwaliteit van de concurrentiestrijd in de selectie. De jonge Belg Yorbe Vertessen heeft veel in zijn mars, maar hij mist nog rust en overzicht voor het doel als hij invalt. Zijn twee goals tegen Twente kunnen zijn ontwikkeling versnellen, net zoals de Braziliaan Carlos Vinícius misschien door een barrière heen is.

De Pratto van PSV

Over beeldvorming gesproken: deze Vinícius leek hard op weg om de Lucas Pratto van PSV te worden. Ook een Zuid-Amerikaanse spits die in Nederland geen deuk in een pakje boter schopt. Maar zaterdag kwam dan toch de eerste goal, meteen gevolgd door een tweede. “Ik had nog nooit zo lang drooggestaan,” zei Vinícius over zijn enorme ontlading. “Hopelijk ben ik nu ergens doorheen.”

PSV moet weer makkelijker gaan scoren, zoals begin dit seizoen het geval was. Dan kan trainer Schmidt al zijn energie richten op het hoofdpijndossier van de tegengoals. Schmidt zou kunnen overwegen of er geen ander verdedigingshart nodig is dan Ramalho/Boscagli of Ramalho/Obispo. Misschien geeft Ramalho/Jordan Teze wel meer stabiliteit, ondanks dat er dan twee rechtspoten naast elkaar spelen. Teze deed het vorig seizoen prima centraal achterin, maar fungeert nu als rechtsback.

Wat daarnaast beter kan en moet in Eindhoven, is het positiespel tegen ploegen die zich ingraven. PSV snakt dan naar meer creativiteit vanaf het middenveld. Nu is Mario Götze de middenvelder die alles moet verzinnen, maar de Duitser brengt het ook lang niet elke keer, mede door blessures.

Met Davy Pröpper is er nog iemand die snelheid en variatie in de opbouw kan brengen. Pröpper in een rol zoals Andrés Guardado, bij wie in het PSV van Phillip Cocu altijd de opbouw startte, dat heeft Schmidt nog nauwelijks geprobeerd. En er is pas een derde van de competitie gespeeld.