Waar zijn die strafschoppen dit seizoen gebleven?

Scheidsrechter Bas Nijhuis dit voorjaar tijdens Emmen - Heerenveen. Beeld Pro Shots / Ron Jonker

De traditionele topclubs mogen dan klagen over een gebrek aan strafschoppen dit seizoen, bij FC Groningen wachten ze helemaal al lang op een trap van elf meter. Ramon Lundqvist mocht op 8 februari 2020 aanleggen voor een strafschop. Sindsdien kreeg FC Groningen geen enkele penalty meer.

Dat is ook even wennen voor FC Groningen-spits Michael de Leeuw, vorig seizoen nog speler van FC Emmen, een club die veel strafschoppen mee kreeg (4de op de ranglijst met tien penalty’s.). “We hebben het er inderdaad over gehad bij de club,” zegt De Leeuw. “Het is best opvallend. Als ik vorig seizoen voor me haal, denk ik dat de meeste strafschoppen wel terecht waren. Misschien was die tegen Heracles een twijfelgeval. Ik werd toen aan mijn arm getrokken terwijl ik al niet meer bij de bal kon. Wellicht was daar in dit seizoen niet meer voor gefloten. En het is meestal zo dat aanvallende ploegen er automatisch meer krijgen. Vorig seizoen kregen we er bij Emmen juist veel in de tweede seizoenshelft toen we er alles aan deden om in de eredivisie te blijven.”

Het kleine aantal strafschoppen kan niet los worden gezien van de handsregel die vorig seizoen nog een schier onoplosbare knoop leek. Nu is er meer duidelijkheid. Dat was wel te zien aan de hoeveelheid strafschoppen in de eredivisie de afgelopen seizoenen. Die lagen met 1 per 2,5 en 1 per 2,7 wedstrijd gemiddeld hoger dan de jaren daarvoor. Met nu 1 strafschop per 5 wedstrijden gaat de eredivisie terug naar het gemiddelde van 2004/2005 (4,9). Internationaal scoren we ook bijzonder laag. Van de grote competities komt alleen de Premier League in de buurt. De Italiaanse Serie A zit op 2,1. Dat wil zeggen: gemiddeld bijna 1 strafschop in 2 duels.

Alleen als een speler die de bal tegen zich aan krijgt geschoten zich onnatuurlijk groot maakt (zoals Ajacied Noussair Mazraoui tegen Besiktas in de Champions League), hoort er gefloten te worden. Scheidsrechter Bas Nijhuis merkt het verschil. “We hebben ook met elkaar afgesproken dat we elkaar niet voor het minste of geringste naar de monitor laten lopen. De samenwerking tussen de VAR en de scheidsrechters gaat in mijn ogen steeds beter. Vorig seizoen had je bij elke bal die de zestien in werd geschoten nog het idee van: nu gaat het zo komen. En als je dan niks constateerde, kon er nog altijd iemand op je oor komen om je terecht te wijzen. Dat is veel minder. Het pietluttige is er vanaf.” En dus heeft Nijhuis ook geen drommen spelers meer om zich heen na elke beslissing. “Dat appelleren wordt op deze manier ook minder. Dat is alleen maar positief.”

Ajax is minder te spreken over de strafschopstatistieken. Trainer Erik ten Hag kan nog wel een paar momenten opnoemen waarin zijn ploeg een strafschop verdiende. “Tegen Heracles met Devyne Rensch en bij Go Ahead Eagles met Davy Klaassen. En in Waalwijk werd een handsbal van RKC niet bestraft en kregen we geen strafschop.” Als aanvallende club staat Ajax steevast bij de clubs die de meeste strafschoppen mogen nemen. Elf keer was dat het geval vorig seizoen. De nul van dit seizoen steekt er schril bij af. “Ik ga er maar even vanuit dat het toeval is, maar het feit ligt er en dat is best vreemd,” zegt Ten Hag. “Ajax is een heel aanvallende ploeg die vaak in strafschopsituaties terechtkomt. Dan zouden daar automatisch meer strafschoppen gegeven kunnen worden. Dat is dus niet het geval.”