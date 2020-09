Waar zijn de kampioenen van Jong Ajax 2018 gebleven?

Danilho Doekhi namens Vitesse tijdens een oefenwedstrijd tegen Fortuna Düsseldorf. Beeld SOCCRATES/BSR

Noussair Mazraoui en Noa Lang. Slechts twee spelers van het beloftenteam dat onder leiding van Michael Reiziger en Winston Bogarde kampioen werd van de eerste divisie, maken deel uit van de A-selectie van Ajax. Mazraoui is basisspeler, Lang (nog) niet. Carel Eiting viel een tijdje tussen wal en schip, ook vanwege blessureleed, en hij besloot onlangs een jaar bij het Engelse Huddersfield Town te gaan spelen.

De meesten van de twintig voetballers die tweeënhalf jaar geleden met Jong Ajax de titel pakten in de eerste divisie, kwamen nooit in actie voor Ajax 1. Een aantal van hen mocht ruiken aan het grote werk, maar kon het laatste stapje toch niet zetten. Zoals Dani de Wit. De energieke middenvelder maakte begin vorig seizoen vrij plotseling de overstap naar AZ. Zodra duidelijk werd dat de transfer van Donny van de Beek naar Real Madrid was afgeketst, koos De Wit ­eieren voor zijn geld.

“Als Donny naar Real Madrid was gegaan, was het voor mij bij Ajax een ander verhaal geworden,” lichtte De Wit zijn vertrek toe. “Ik heb die ontwikkelingen bewust afgewacht. Zo dun is dat lijntje dus.” Een moeilijke keuze was het zeker. “Je laat toch dertien jaar Ajax achter je. Ik droomde ervan basisspeler van Ajax te worden. Dat is niet gelukt, maar ik heb er alles aan ­gedaan. Ik hoef mezelf niets te verwijten.”

Niet iedereen kan het eerste halen. Danilho Doekhi zegt het op een avond waarin hij met drie andere voormalige Ajacieden de achterhoede heeft gevormd in een EK-kwalificatiewedstrijd van Jong Oranje: Deyovaisio Zeefuik, Sven Botman en Mitchell Bakker. Ook Zeefuik speelde in dat kampioensjaar een paar wedstrijdjes mee in Jong Ajax. Doekhi: “Dat zo veel jongens nu weer samenkomen bij Jong Oranje, zegt iets over de opleiding die we bij Ajax hebben gekregen. Met een goede technische en tactische basis. De faciliteiten op De Toekomst zijn geweldig. Je traint en speelt met de beste voetballers van jouw lichting. De concurrentie is moordend, maar dat maakt je scherp en hard.”

Verder ontwikkelen

Centrale verdediger Doekhi werd voorbij­gestreefd door Matthijs de Ligt. Geen schande. Hij koos voor Vitesse, waar hij is begonnen aan zijn derde seizoen. Zaterdag staat hij tegenover Ajax in de Johan Cruijff Arena. Hij zal er veel ­bekenden treffen. “Je komt in de eredivisie bijna elke week wel een oude bekende van Ajax ­tegen,” zegt Doekhi.

Van het Jong Ajax van het seizoen 2017-2018 zijn inmiddels ook tal van spelers bij een buitenlandse club terechtgekomen (zie kader). Eiting is de enige van hen die is verhuurd. Hij koos bewust voor Huddersfield Town, een club die uitkomt in het Championship, het tweede niveau in Engeland. “Ik wil me fysiek verder ontwikkelen. Ik heb verschillende blessures gehad in het verleden, maar ben nu 100 procent fit en heb wedstrijden nodig. Daar is een verhuurperiode een perfecte mogelijkheid voor.”

Eiting heeft de hoop op een doorbraak bij Ajax nog niet opgegeven en wil in het Engelse ‘snelwegvoetbal’ werken aan zijn eigen (fysieke) tekortkomingen. Aanbiedingen van clubs uit de subtop van de eredivisie liet hij om die reden lopen.

Vis in het water

Ché Nunnely (21) zal een rentree bij Ajax uit zijn hoofd hebben gezet. De snelle vleugelaanvaller tekende in 2019 een contract bij Willem II. “Ik werd gebeld door Gery Vink, assistent van trainer Adrie Koster. Ik had Vink als jeugdtrainer meegemaakt bij Ajax. Hij vroeg of ik oren had naar een overstap. Dat had ik. Mijn positie bij Ajax was niet heel duidelijk. In het kampioensjaar van Jong Ajax speelde ik veel en was ik belangrijk, een jaar later speelde ik veel minder.”

Ajax club investeerde veel geld in vleugelaanvallers van buiten: David Neres, Dusan Tadic, Dennis Johnsen en, recent, Antony. Nunnely wist dat zijn kans op een doorbraak nihil was. Willem II bood hem de gelegenheid zich op eredivisieniveau te profileren. “In een aanvallend systeem, met snelle buitenspelers. Ik voel me hier als een vis in het water. Ik moest wennen aan voetbal op een hoger niveau, maar ik heb mijn draai gevonden.”

Nunnely maakte onlangs zijn Europese ­debuut tegen het Luxemburgse Niedercorn, waarin hij een van de vijf doelpunten voor zijn rekening nam. Dat avontuur in de voorronden van de Europa League werd afgelopen donderdag abrupt een halt toegeroepen door Glasgow Rangers: 0-4. Nunnely: “We zitten met een ­kater, omdat we het gevoel hadden dat er meer had ingezeten. Maar we mogen niet vergeten dat we vorig seizoen met Willem II een prachtige serie hebben neergezet in de eredivisie. Die lijn moeten we doortrekken.”

Over zijn eigen ‘lijn’ is Nunnely niet ontevreden. “Die loopt omhoog. Ik heb geen spijt van mijn overstap naar Willem II, ik ben ook niet ­teleurgesteld over Ajax. De club heeft mij als voetballer een goede basis gegeven. Kijk naar dat kampioenselftal van Jong Ajax: er zijn maar een paar spelers die het eerste elftal hebben ­gehaald, maar ook de rest is goed terecht­gekomen.”

Waar spelen de kampioenen van Jong Ajax? Norbert Alblas – NEC

Mitchel Bakker – Paris Saint-Germain

Leon Bergsma – FC Aarau

Teun Bijleveld – Heracles

Mateo Cassierra – Belenenses

Damil Dankerlui – FC Groningen

Danilho Doekhi - Vitesse

Carel Eiting – Huddersfield Town

Zian Flemming – Fortuna Sittard

Dennis Johnsen – Venezia FC

Kostas Lamprou - RKC

Noa Lang – Ajax 1

Terry Lartey Sanniez - NEC

Azor Matusiwa – FC Groningen

Noussair Mazraoui – Ajax 1

Ché Nunnely – Willem II

Luis Orejuela - Gremio

Darren Sidoel – Córdoba CF

Kaj Sierhuis – Stade Reims

Dani de Wit – AZ