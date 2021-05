Waar VVV vooral achterom keek, blikte Ajax vooruit

De Limburgse eretreffer was van Griekse makelij. Georgios Giakoumakis prikte in de tweede helft alert de 2-1 binnen. Het was zijn 26ste competitiedoelpunt. Niemand scoorde dit seizoen vaker dan de spits van VVV. Giakoumakis zorgde voor een primeur: nooit eerder was de topscorer van de eredivisie ook degradant.

“Ik heb nooit eerder in mijn leven zo vaak gescoord,” stamelde de 26-jarige aanvaller na de nederlaag. “Maar ik ben gekomen om VVV in de eredivisie te houden. Ik kon niet genieten van mijn goals als we verloren. Ik kan nu ook niet van mijn prestatie genieten. Ik kan niet blij zijn. Het is een moeilijke dag, voor mij en voor de club, die ik nooit zal vergeten.”

Als een verrassing komt de degradatie niet. Na de winterstop is VVV als een kaartenhuis in elkaar gestort. De ploeg haalde slechts één puntje uit de laatste veertien wedstrijden. Giakoumakis viel ook ver terug. “Ook ik was mezelf niet. We verdienden geen punten, want we speelden het slechtste voetbal van de eredivisie.”

Onbeheerste overtreding

Dan viel het spel tegen Ajax gisteren nog mee, hoewel VVV niet bij machte was om de tegenstander pijn te doen na de rode kaart (53ste minuut) voor Kenneth Taylor, die kort voor rust was ingevallen voor de geblesseerde Davy Klaassen. De 18-jarige middenvelder maakte een onbeheerste overtreding op VVV-aanvoerder Danny Post en kon inrukken. De reactie kwam opmerkelijk genoeg van Ajax: Sébastien Haller maakte prompt 2-0.

Na het doelpunt van Giakoumakis hetzelfde verhaal. VVV was amper klaar met juichen of Mohammed Kudus schoot met links hard raak (3-1).

Tobias Pachonik van VVV treft Ryan Gravenbergh volgend seizoen niet meer. Beeld ANP

Na het laatste fluitsignaal blikte VVV balend terug op een mislukt seizoen – met de 13-0 nederlaag tegen Ajax in de thuiswedstrijd als dieptepunt – en een tikje weemoedig op de afgelopen vier jaar in de eredivisie. Hoe het nu verder moet? Die antwoorden kwamen niet. Het was ook niet het moment om vragen te beantwoorden. Giakoumakis, die wordt begeerd door tal van clubs, had geen trek om over zijn toekomst te praten. “Maar of ik erbij ben of niet, ik hoop en ik ben ervan overtuigd dat VVV snel terugkeert in de eredivisie.”

VVV gaat niet als enige, ook ADO moest de laatste strohalm gisteren loslaten. De eredivisie verwelkomt alvast twee nieuwe gezichten: Cambuur en Go Ahead Eagles, dat woensdagavond in een gevecht om de tweede plaats in de eerste divisie favoriet De Graafschap de loef afstak.

Dik compliment

Erik ten Hag, trainer van Ajax, noemde beide clubs aanwinsten. “Cambuur speelt op kunstgras, dat is een minpuntje, maar de club is terecht kampioen. Ik ben persoonlijk blij met Go Ahead Eagles, vanwege mijn verleden bij die club, maar ook omdat alles daar voetbal ademt. Go Ahead verdient een dik compliment voor hun aanpak, vooral de trainer Kees van Wonderen. Ze spelen al een jaar eredivisievoetbal, aantrekkelijk voetbal ook, net als Cambuur.”

Waar VVV vooral achterom keek, blikte Ajax vooruit. Ten Hag ging in op de mogelijke nieuwe aanwinst, de Ghanese vleugelaanvaller van het Deense FC Nordsjaelland, Kamaldeen Sulemana. “Hij is technisch vaardig, een avontuurlijke speler met snelheid en dynamiek. Maar of hij ook echt naar Ajax komt, is afwachten.”

Brian Brobbey

Ajax is niet de enige kaper op de kust. Technisch directeur Marc Overmars heeft concurrentie van onder meer Manchester United. Daarnaast broedt Overmars op een plan om Brian Brobbey alsnog aan boord te houden. De jonge spits tekende een contract bij RB Leipzig, maar na het vertrek van trainer Julian Nagelsmann naar Bayern München zou Brobbey nu twijfelen aan zijn overgang. Al klonk hij afgelopen week nog zelfverzekerd en stellig in een interview met Voetbal International: “Ik vertrek door de voordeur bij Ajax. En met meerdere prijzen.” Ten Hag: “Brian is naar mij toe ook niet uitgesproken geweest, maar ik houd hem er graag bij. Marc weet dat en is ermee bezig. Ik heb geen idee hoe Leipzig erover denkt.”

Als de Bundesligaclub mee wil werken aan een verkoop van een speler die nog geen minuut voor de club heeft getraind, zal Ajax diep in de buidel moeten tasten voor de voetballer uit de eigen jeugd die eerder een nieuw contract en een vorstelijk jaarsalaris van de hand wees en koos voor een transfervrije status.

De trainer van Ajax zal zich er in een later stadium wellicht wat nadrukkelijker mee bemoeien. Eerst gaat hij zondag met zijn ploeg op jacht naar de 28ste zege van het seizoen. Ten Hag wil op 88 punten eindigen en de grens van 100 doelpunten passeren. De teller staat na de 3-1 tegen VVV op 99.