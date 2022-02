Waar Schulting schittert, stellen de mannen teleur

Shorttracker Itzhak de Laat (l) van TeamNL finisht tijdens de 5000 meter relay. Beeld Koen van Weel/ANP

Itzhak de Laat ziet nogal wit. En als hij – nadat eerst Sjinkie Knegt namens de groep het woord heeft gevoerd – begint te praten, gaat hij trillen. Shorttrack is een teamsport, zo luidt het cliché, maar zo voelt het meestal niet voor degene die een fout heeft gemaakt. “Heel lief dat die jongens het voor me opnemen. Maar zij hebben niks verkeerd gedaan. Ik heb het verneukt.”

Aflossing uit het boekje

De halve finale van de aflossing leek er één uit het boekje. In een zware race met Zuid-Korea, Rusland en Hongarije toonde Nederland lef. Als de koppositie even werd afgestaan, was die snel weer heroverd. Met nog één ronde te gaan leek slotrijder De Laat op rozen te zitten.

Maar toen kwam eerst de Koreaan Kwak binnendoor en werd hij op de streep met twee duizendsten geklopt door de Rus Jelistratov. “Dit is illustratief voor dit seizoen,” zegt De Laat. “Ik ben niet slecht, maar het is wel een moeilijk seizoen geweest. Ik ben geen schim van vorig jaar met uitrijden.”

Knegt in de vorm van zijn leven

Dat ‘uitrijden’, de boel over de streep trekken, was altijd een klus voor Knegt. Die was jarenlang onbetwist de beste Nederlandse shorttracker én hij liet zich met zijn telescoopbeen zelden kloppen op de streep. Knegt kwam de afgelopen jaren terug van een zwaar ongeluk met zijn houtkachel, De Laat nam de taak van finisher over.

Maar waar hijzelf eerder op de dag ‘out of the blue op zijn bek ging’ in de heats van de 500 meter, was Knegt ‘in de vorm van zijn leven’. Ook al bleven individuele resultaten uit. Toch koos bondscoach Jeroen Otter voor de vertrouwde formatie. “Ik ga er niet over,” zegt Knegt achteraf. “Maar we stonden honderd procent achter die beslissing. En het ging 44,5 ronden fantastisch. Maar daar kopen we niets voor.”

Mannen strandden voortijdig

Otter had overwogen om Knegt te laten finishen. “Maar we besloten niets te veranderen. De rondetijden van Sjinkie waren ook niet sneller dan die van Itzhak. En hij heeft de laatste tijd veel diskwalificaties gehad,” verklaart de bondscoach zijn keuze. “Als we drie duizendsten sneller waren geweest, hadden we een geweldig plan gehad.”

Dat gebeurt dus niet. Op de 500 meter, de laatste individuele afstand bij de mannen, stranden de Nederlanders vroegtijdig. Het mannentoernooi eindigt zonder Nederlandse medailles en zelfs zonder finaleplaatsen.

Terwijl Knegt en De Laat hun verhaal doen, zien ze Suzanne Schulting haar olympische titel prolongeren. “Mooi, best,” zegt Knegt. “Dat moest ze ook doen. Maar het maakt het voor ons niet minder zuur.” De Laat is ontroostbaar. “Die relay zal ik niet snel los kunnen laten.”