Waar is Mathieu van der Poel, en drie andere grote vragen over de Giro d’Italia 2023

Een groep renners, met uiterst rechts Thymen Arensman, tijdens de twintigste Giro-etappe van vorig jaar. Beeld ANP/AFP

Waar is Van der Poel?

Het was een belangrijk doel voor hem, en zoals wel vaker bij Mathieu van der Poel is het dan raak. MVDP pakte vorig jaar de eerste etappe van de Giro en dus ook de roze trui in het Hongaarse Visegrád. Hij maakte daarna nog wat lol in ontsnappingen, maar echt tevreden was Van der Poel na afloop niet over zijn Giro. Dat gold wel voor Mauro Vegni, de grote baas van de Giro, die maar wat blij was met de deelname van de populaire renner.

Dit jaar staat de Nederlander niet op de startlijst. Zijn begeleiding en hij hebben geleerd van fouten uit het verleden. Minder is meer, dit seizoen, dat eigenlijk al geslaagd is met de winst van het WK veldrijden en de memorabele zeges in Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix.

Maar natuurlijk is Van der Poel nog niet klaar. Juist daarom is hij afwezig in de Giro. Vorig jaar mislukte de combinatie Giro-Tour. In Frankrijk was Van der Poel geen moment zichzelf en stapte hij na elf dagen af. Deze zomer moet dat helemaal anders, zeker ook met het WK in Glasgow, vrij snel na de Tour, in het achterhoofd. Van der Poel zei daar eerder over: “Het is al een lange periode geweest vanaf de crosswinter. Ik ga nu goed rusten om op mijn best te zijn in de Tour dit jaar. Dus rusten, een hoogtestage met de ploeg in La Plagne en dan via de Ronde van Zwitserland naar de Tour.”

Naar welke Nederlanders kijken we dan wel?

Toch vooral naar Thymen Arensman. Vorig jaar nog ritwinnaar in de Vuelta en zesde in het algemeen klassement. De 23-jarige klimmer maakte afgelopen winter de overstap van Team DSM naar Ineos. Bij die Britse sterrenformatie staat hij deze Giro lager in de hiërarchie dan oud-Tourwinnaar Geraint Thomas en voormalig Giro-winnaar Tao Geoghegan Hart.

Arensman zegt in aanloop naar zijn tweede Giro: “Ik denk dat mijn vorm zelf ook goed is en dat we mooie dingen kunnen laten zien. De eerste week wordt vooral overleven, waarna de tweede en derde week superzwaar worden. Er kan van alles gebeuren, er zijn veel tijdritkilometers en zware bergritten. Het wordt een mooie Giro.”

En verder? Routinier Bauke Mollema gaat voor Trek-Segafredo opnieuw proberen om, na etappezeges in de Tour en de Vuelta, óók een Giro-rit te winnen. Koen Bouwman, de verrassende bergkoning van vorig jaar, is er uiteraard ook weer bij. Maar bij Jumbo-Visma is de eindzege van Primoz Roglic topprioriteit. Robert Gesink kan daar niet bij helpen: hij haakte vanwege corona op het laatste moment af. De routinier wordt vervangen door zijn landgenoot Jos van Emden.

De overige Nederlanders in deze Giro zijn Daan Hoole (Trek), Oscar Riesebeek en Ramon Sinkeldam (Alpecin-Deceuninck), David Dekker (Arkea-Samsic), Taco van der Hoorn (Intermarché-Circus-Wanty), Lars van den Berg (Groupama-FDJ) en Martijn Tusveld (DSM).

Wie zijn de grote favorieten?

Deze Giro staat vooraf in het teken van hét duel: Remco Evenepoel tegen Primoz Roglic. De Belgische wereldkampioen tegen de kopman van de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Ze troffen elkaar dit jaar al eerder in de Ronde van Catalonië, toen Roglic nipt won.

Maar een koers van een week is vanzelfsprekend iets heel anders dan één van drie weken. Als je alle voorbeschouwingen moet geloven, gaat het alleen tussen die twee. Toch nog maar even wat andere favorieten/kanshebbers op een rij: de eerder genoemde Thomas en Hart van Ineos zijn de grootste uitdagers. Voor UAE is de Portugees Joao Almeida de kopman, met Jay Vine als tweede man. Bora-Hansgrohe hoopt met de Rus Aleksandr Vlasov op een goed klassement.

Hoe ziet het parcours eruit?

Het eerste dat direct opvalt: wie niet kan tijdrijden is volledig kansloos. De organisatie heeft bijna 75 tijdritkilometers neergelegd, verspreid over drie dagen. De openingstijdrit aan de Adriatische kust zal direct een mooi duel opleveren tussen de topfavorieten. Uiteraard hebben de parcoursbouwers voor een spectaculaire slotweek gezorgd, met drie loodzware bergritten. Een dag voor de finish staat er nog een tijdrit met een stevige klim op het programma. In totaal zijn er in drie weken zeven finishes bergop.