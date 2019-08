Waar ging het mis met Kasper Dolberg bij Ajax?

Dat stiftje met contra-effect in Lyon, in de halve finale van de Europa League. Zijn miraculeuze achterwaartse kopbal tegen NEC. Zijn drie goals in twee Klassiekers in de Kuip. Het is amper twee jaar geleden dat Kasper Dolberg doorbrak in Nederland én Europa, als een wat mysterieus, maar hoogbegaafd supertalent bij Ajax.

De wereld lag open, maar het liep anders. Dolberg tekent in de komende dagen een contract bij het Franse OGC Nice, een ambitieuze, maar tamelijk modale Franse subtopper. Een verhuur aan Hoffenheim zag de voetballer uiteindelijk zelf niet zitten; zijn tijdperk bij Ajax is daarmee definitief ten einde.



“Toch wel een opmerkelijke keuze,’’ vindt landgenoot en Fox Sports-analist Kenneth Perez. “Bij Hoffenheim kon hij werken met Alfred Schreuder, een trainer die hem goed kent als voormalig assistent bij Ajax. Juist in het geval van Dolberg lijkt me dat niet onbelangrijk. Het is een jongen die je een beetje moet kennen, hij gedijt volgens mij bij wat extra aandacht. Als je hem ziet rondlopen, vraag je je soms toch af: ‘Hé man, vind je het nog wel een beetje leuk allemaal?’’

Een hoogblond mysterie was Dolberg vier jaar lang in Amsterdam, zowel in de goede als in de mindere tijden. Toen hij spectaculair doorbrak, smolt de Ajax-aanhang bij het Deense ijskonijn. Dolberg was ogenschijnlijk zo onderkoeld dat het grappig werd.

Kasper Dolberg scoorde tegen NEC met een spectaculaire achterwaartse kopbal. Beeld anp

Maar toen het stilaan minder ging, mede als gevolg van blessures, verloren zijn trainers en medespelers soms ook de grip op de jonge voetballer. Was hij werkelijk zo koel, of knaagde er onderhuids van alles? Knokte hij zich zwijgend een slag in de rondte om terug te komen, of vond Dolberg het voetbal diep in zijn hart toch niet zo enorm belangrijk?

Amsterdammer en Ajaxsupporter Johan Booij ging zaterdagmiddag nog even de stad in. In de Utrechtsestraat zag hij rond half vier Kasper Dolberg – zijn teamgenoten waren op dat moment op weg naar Venlo voor de wedstrijd tegen VVV.



Kasper Dolberg in de Utrechtsestraat in Amsterdam, zaterdagmiddag. Beeld Johan Booij

“Dat stoïcijnse had ook iets moois, maar uiteindelijk is dat extreem introverte misschien ook wel een nadeel geweest,’’ zegt Perez. “Het is gewoon moeilijk om hem te doorgronden. Daar kun je heel veel tijd in steken, en volgens mij is dat ook gebeurd bij Ajax, maar in de top zul je het uiteindelijk zelf moeten doen.’’



Toeval of niet, sinds de komst van Klaas-Jan Huntelaar in de zomer van 2017 als beoogd tweede spits, stagneerde de ontwikkeling van Dolberg. De Deen begon als eerste keus onder trainer Marcel Keizer, maar al snel volgde de ene blessure op de andere. De voet, de buikspier, de rug: kleine pijntjes werden vaak grotere pijntjes.

En afgelopen seizoen vond Erik ten Hag stilaan een ideaal alternatief in de spits: Dusan Tadic. Prompt begon het elftal spectaculair te draaien. Dolberg speelde nog wel in de eredivisie, maar geregeld als invaller, en na verloop van tijd steeds minder. Stilaan begon zijn loopbaan gelijkenissen te vertonen met die van Viktor Fischer of Lucas Andersen, landgenoten die uiteindelijk niet konden voldoen aan de verwachtingen.

“Je kunt niet zeggen dat hij geen kansen heeft gehad,’’ aldus Perez. “Volgens mij wilde iedereen bij Ajax juist heel graag dat hij zou slagen. Dat het niet gelukt is, ligt niet aan de trainers, of aan medespelers, of aan de concurrentie van Huntelaar. Dat kan allerlei redenen hebben, maar op topniveau tellen dat soort excuses niet. Hoe jammer ook, hij heeft het uiteindelijk zelf niet waar kunnen maken.’’

De stoïcijnse houding van Kasper Dolberg werkte uiteindelijk misschien ook wel in zijn nadeel, denkt Kenneth Perez. Beeld BSR Agency