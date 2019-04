Vrouwenteam FC Twente onttroont titelhouder Ajax

FC Twente won tijdens de voorlaatste speelronde met 3-2 bij concurrent PSV. De onttroonde titelhouder Ajax speelde thuis tegen ADO Den Haag met 1-1 gelijk. Daardoor is de afsluitende kraker tussen FC Twente en Ajax, komende vrijdag, niet meer beslissend.



Renate Jansen bracht FC Twente in Eindhoven in de 19e minuut op voorsprong na een fout in de PSV-defensie. Met een afstandsschot maakte Sara Yüceil in de 26e minuut gelijk. Na de rust zorgde Joëlle Smits uit een strafschop voor een voorsprong (1-2), die in de 77e minuut door Katja Snoeijs werd weggewerkt (2-2). De kampioenstreffer kwam in de extra tijd op naam van Jassina Blom.



Pia Rijsdijk zorgde in Amsterdam in de beginfase voor 0-1 met een schot in de verre hoek. Uit een strafschop bracht Eshly Bakker de gelijkmaker op haar naam. Daar bleef het bij, waardoor FC Twente opnieuw feest kon vieren. Het is de zesde landstitel voor de club uit Enschede en de eerste sinds 2016.



Minimale middelen

SC Heerenveen keert komend seizoen niet terug in de eredivisie. De verantwoordelijke stichting ziet er geen heil meer in om het vrouwenvoetbal in Heerenveen met minimale middelen overeind te houden. De Friese club gaat nog wel onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het vrouwenvoetbal alsnog een vervolg te geven.



Eerder trok ook Achilles'29 zich terug voor komend seizoen. Daardoor bestaat de eredivisie voor vrouwen in de nieuwe jaargang vooralsnog uit zeven teams.