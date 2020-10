Vrouweneredivisie mag na fiat minister ook doorgaan

Beeld BSR Agency

‘Dit biedt perspectief,’ twitterde Daphne Koster, manager vrouwenvoetbal bij Ajax, woensdagavond laat. Minister Tamara van Ark (Sport) had net laten weten dat de wedstrijden in de eredivisie vrouwen toch door konden gaan, onder voorwaarden. Dat gebeurde na kritiek uit de sport en het Kamerdebat, waarin fractievoorzitter Jesse Klaver van GroenLinks sprak over een verkeerd signaal aan voetballende vrouwen en meisjes. Minister Van Ark gaf gehoor: “Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen.”

De speelsters van de eredivisie moeten wel in een ‘sportieve bubbel’ leven en regelmatig getest worden op corona. Op dit moment heeft niet elke club daar geld voor. De minister overlegt met de KNVB over de praktische invulling.

‘Mooi dat er gelijkheid in het topvoetbal is,’ reageerde Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, op Twitter. De vrouwen vallen bij de bond onder de tak van amateurvoetbal.

“Als de vrouwen gelijk meegenomen zouden zijn in de voorwaarden die voor de mannen gelden, had dit voorkomen kunnen worden,” zegt Leonne Stentler, voetbalanalist en oud-speelster van onder meer Ajax. Zij vindt dat de KNVB de vrouwen daadwerkelijk als topsporters moet behandelen. “Als puntje bij paaltje komt, valt het nog steeds onder amateurvoetbal. Dan kom je dus in dit soort situaties terecht.”

Reglementen

Directeur Van der Zee spreekt van een oude discussie. “Ik snap dat dat voor de beeldvorming niet sexy is, maar we hebben de reglementen van het amateurvoetbal nodig om de eredivisie vrouwen verder te ontwikkelen. Als het vrouwenvoetbal onder betaald voetbal had gezeten, dan had de helft van de clubs die nu in de eredivisie zit geen bestaansrecht gehad, omdat de eisen gigantisch hoog zijn.”

Van der Zee ziet geen nadelen aan de indeling bij amateurvoetbal. “Als organisatie hebben we de eredivisie vrouwen nooit op amateuristische wijze aangepakt, maar altijd op topsportniveau. De afgelopen vier jaar hebben we het budget voor het vrouwenvoetbal zelfs verviervoudigd. Maar als het in emotie en beeldvorming zit, dan kan ik daar niet tegenop.”