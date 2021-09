Vrouwen Ajax moeten na verlies tegen Twente nu al in achtervolging

Victoria Pelova (l) tijdens de wedstrijd tegen FC Twente. Beeld Pro Shots / Remko Kool

De zussen Carlijn, Fiene (beiden 11 jaar) en Anouk (9), alle drie gekleed in een Ajaxshirt, keken hun ogen uit. Het liefst hadden ze international Lieke Martens ook gezien. Maar zij speelt nu eenmaal bij FC Barcelona. Evengoed vonden ze het ‘superleuk’ om andere speelsters, voor hen bekend van televisie, in het echt te bewonderen.

Na de wedstrijd vierden vooral de meegereisde fans uit Enschede feest. Ajax had grote kansen, maar benutte die niet. FC Twente sloeg juist toe uit een van de spaarzame counters. Het doelpunt van Kayleigh van Dooren was voldoende voor de overwinning (0-1). “Ik ben zeer tevreden over de manier waarop we ons hebben gepresenteerd aan het publiek, maar je moet de ballen er wel inschieten. Daar lag vandaag de sleutel,” zei Ajaxtrainer Danny Schenkel.

Voor FC Twente was de zege een mooie opsteker met het oog op het duel van donderdag met Benfica. Dan speelt de ploeg uit Enschede de return in de play-offs van de Champions League. Tegen de Portugezen staat een plek in de groepsfase van het hoofdtoernooi én 400.000 euro op het spel.

Focus

Bij de Ajaxvrouwen, die zich vorig jaar niet plaatsten voor Europees voetbal, ligt de focus dit seizoen volledig op het Nederlandse kampioenschap. De laatste nationale titel dateert alweer van drie jaar geleden en het ontbreken daarvan past niet bij de ambities van een club als Ajax. Dat vindt ook Victoria Pelova, die in de zomer van 2019 van ADO Den Haag naar Amsterdam kwam. “Als we dit jaar geen kampioen worden, word ik gek,” zei de middenvelder. Dat de ploeg na twee speelronden in de competitie al in de achtervolging moet, stemt haar boos en verdrietig. “Het is zo zonde. We weten dat we goede voetballers hebben, daar ligt het niet aan. Misschien waren het de zenuwen, vanwege de televisiecamera’s en de aanwezigheid van het publiek.”

Smaakmaker

Zelf stond Pelova deze middag elke televisiezender te woord. De 22-jarige smaakmaker van Ajax is uitgegroeid tot een van de populairste speelsters in Amsterdam. Ze oogt fitter dan ooit en het plezier spat ervan af. Dat is wel eens anders geweest, gaf ze toe. Lange tijd hikte ze tegen het grote Oranje aan of moest ze het doen met korte invalbeurten.

Vorig jaar, tijdens de coronaperiode, ging de knop om. “Via via kreeg ik te horen dat ik niet bij de selectie had gezeten, als de Spelen die zomer waren doorgegaan.”

Ze werkte aan haar fitheid en putte zelfvertrouwen uit haar invalbeurten bij Oranje. Uiteindelijk mocht ze mee naar Tokio, kwam ze in Japan elke wedstrijd in actie en, nog belangrijker, beleefde ze meer plezier aan haar sport dan ooit. Zo is het nog steeds, zelfs als de uitslag tegenvalt, zoals tegen FC Twente. “Het veld lag er mooi bij, er was goed gesproeid en mijn ouders zaten op de tribune. Ik vond het hartstikke leuk vandaag. Alleen jammer dat we niet hebben gescoord. Het liefst had ik natuurlijk zelf een doelpunt gemaakt.”