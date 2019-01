Vrouw zoekt Ajaxvlaggetjes voor crematie vader

De vader van Doppenberg overleed afgelopen zondag op 69-jarige leeftijd na een ziekbed. Volgens zijn dochter waren zijn laatste woorden: 'Nooit geen Ajax meer.'



Doppenberg: "Mijn vader was een echte fan. Vroeger bezocht hij alle wedstrijden, de laatste tijd miste hij niets op televisie. Door zijn ziekte was hij niet meer in staat wedstrijden te bezoeken."



In haar zoektocht naar de Ajaxvlaggetjes heeft ze een oproep gedaan op Twitter. De vlaggen ('hopelijk honderden') wil ze voor de crematie op de kist van haar vader leggen. "Dat zou prachtig zijn. Wat is nou mooier dan om hem op die manier een laatste eer te bewijzen?"



Wals

Op de uitvaart wil Doppenberg dezelfde walsmuziek van André Rieu draaien die ook altijd in de Arena is te horen vlak voor een wedstrijd in de Champions League. De witte vlaggetjes zijn onlosmakelijk verbonden met die muziek.