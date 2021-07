Vrijwilligers en scheidsrechters pieken wel

Toch is er ook een goed gevoel over het EK. Neem de Nederlandse toparbiters Danny Makkelie en Björn Kuipers, die tijdens het toernooi ieder vier wedstrijden kregen toegewezen. Met als hoogtepunt natuurlijk de finale voor Kuipers.

Het duo bewees tijdens het EK tot de wereldtop te behoren. Uniek is dat voor zowel de openingswedstrijd op 11 juni als de finale voor een arbiter uit hetzelfde land is gekozen. Natuurlijk was er kritiek op Makkelie na het toekennen van de strafschop aan Engeland tijdens het halvefinaleduel met Denemarken, maar dit was typisch een beslissing waar iedereen zijn eigen invulling aan geeft. De een vindt het te zwaar, de ander vindt dat niet.

Het neemt niet weg dat de Nederlandse vertegenwoordiging symbool staat voor de moderne scheidsrechter. Wat dat betreft heeft de arbitrage de laatste vijftig jaar een complete metamorfose ondergaan, van de schoolmeester van middelbare leeftijd naar een vitaal ogende atleet, die mentaal in balans is en daardoor een natuurlijke autoriteit uitstraalt.

Dan de vrijwilligers in en rond de Johan Cruijff Arena, die actief waren tijdens de vier EK-duels in Amsterdam. Wat waren ook die goed, zeg. Dat begon al met de twee dames die voor iedere wedstrijd met een scanner mijn auto op explosieven onderzochten. Vrolijk en correct en zo werd inchecken een feestje. Zo ook binnen de muren van de Arena. De beveiliging, de stewards, hostesses, noem ze allemaal maar op, altijd klonk er een vriendelijk ‘goedendag!’, gekoppeld aan een glimlach. Nooit eerder heb ik in Nederland op zo’n grote schaal zo’n hoog niveau aan dienstbaarheid mee­gemaakt.

Waarin een klein land groot kan zijn

Het is buitengewoon hoopgevend dat dit vooral door jongeren werd uitgevoerd. Hoewel de beloning voor twee weken werk alleen uit sportschoenen en een speciaal kledingpakket bestond, was de ambitie toch groot om gratis extra levenservaring op te doen met supporters, journalisten en officials uit alle delen van de wereld. Mooi dat ook deze jeugd onze toekomst vormt.

Eerst het Songfestival, dan het EK in de Johan Cruijff Arena en straks in september de Grand Prix in Zandvoort. Zo toont Nederland een jaar lang aan de wereld waarin een klein land groot kan zijn.

Helaas geldt dat niet voor de KNVB en diverse andere sportbonden, waar de tijd te lang heeft stilgestaan. In een fase waarin de topsport een enorme professionalisering doormaakt en er een schreeuwende behoefte bestaat aan visionairs die richting kunnen geven, kiest de KNVB voor een directeur uit het amateurvoetbal, NOC*NSF voor de directeur van Natuurmonumenten en wordt de schaatsbond geleid door een ex-topman van de Hersenstichting.

Geen wonder dat de profclubs de regie van de KNVB willen overnemen, geen wonder dat Jumbo-Visma over zowel de wieler- als de schaatsbond heenstapt en geen wonder dat Max Verstappen aan helemaal niemand meer in Nederland nog verantwoording aflegt.

Jaap de Groot schrijft in Het Parool wekelijks een column over sport. Lees al zijn columns hier terug.

Reageren? j.degroot@parool.nl