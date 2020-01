Vrees voor een nieuwe vormdip, dus aast Ajax op Ryan Babel

Ajax wil Ryan Babel aan de selectie toevoegen. De Amsterdammers zijn met Galatasaray in gesprek over een huurperiode. De koploper van de eredivisie en de 63-voudig international moeten elkaar in de komende maanden te hulp schieten.

Maandag langs het trainingsveld van het Onaiza Parc liet Edwin van der Sar weinig los over de transferperikelen bij zijn club. Wel wees de algemeen directeur op het gegeven dat het in deze periode heel moeilijk is om spelers te halen, aangezien geen enkele club zijn sterkhouders wil laten gaan midden in het seizoen.



Het was in de voorbije weken voor Marc Overmars dan ook schaken op meerdere borden. De directeur voetbalzaken moest wikken en wegen op welke positie Ajax een extra speler kon gebruiken, om vervolgens te kijken wat er haalbaar was. De zoektocht leidde uiteindelijk naar Istanboel, waar oude bekende Ryan Babel afgelopen zomer van club wisselde.

De 33-jarige aanvaller verruilde in de zomer Besiktas voor aartsrivaal Galatasaray. Bij de Turkse topclub kwam Babel in de eerste seizoenshelft tot twintig officiële duels, waarvan vier in de Champions League, en daarin wist hij vijf keer te scoren. De routinier is zeker van een basisplek, en Galatasaray zou hem liever niet willen laten vertrekken, maar door financiële zorgen staat die club alsnog open voor een overgang.

EK 2020

De komst van Babel kan worden beschouwd als een wederzijdse dienst. De speler zelf ziet een terugkeer naar Amsterdam wel zitten, helemaal met het oog op het EK. Komende zomer wil de aanvaller van Oranje schitteren op het eindtoernooi en een sterk halfjaar in Nederland zou zijn kans op speelminuten laten toenemen.



Aan de andere kant geeft de komst van Babel de Amsterdammers een extra optie in de aanval. Waar een Latijnse versterking voor de hand lag, gezien de voorbije winterse transferperiodes, kiest Ajax met Babel voor de korte termijn. Ajax moet dit seizoen kampioen worden. De club heeft een huishouding ingericht op Champions League en weet dat de landskampioen zo goed als zeker is van de groepsfase volgend seizoen.

De voorsprong op AZ (3 punten) en vooral PSV (10 punten) is aanzienlijk, maar de club wil geen enkel risico nemen. De decembermaand heeft op dat vlak dan ook voor kopzorgen gezorgd. De breedte van de selectie werd door het wegvallen van Quincy Promes en David Neres uitvoerig getest. Het resultaat was dat de ploeg van Erik ten Hag opeens kwetsbaar was, met nederlagen tegen Willem II, AZ en Valencia tot gevolg.

Ervaren aanvaller

Waar eind november nog totaal niet aan een directe versterking werd gedacht, is dat inmiddels anders. Hoezeer een talent als Noa Lang zich ook liet zien op bepaalde momenten, Ajax wil nu voor zekerheid kiezen. De vrees voor een nieuwe vormdip is dusdanig groot dat de club een ervaren aanvaller als Babel nodig acht.

Ook al is Quincy Promes weer zo goed als fit, is David Neres op de weg terug en in februari inzetbaar en zijn ook aanvallende schakels als Dusan Tadic en Hakim Ziyech weer volledig inzetbaar. Ajax wil niets aan het toeval overlaten en zet daarom in op een extra aanvallende impuls, die bovendien geen aanpassingstijd nodig heeft. Babel maakt zich op voor zijn derde periode in Amsterdam.