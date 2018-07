Vrees voor doemscenario: schiet Ajax zich opnieuw in eigen voet?

Is Ajax klaar voor het seizoen? Is Ajax klaar om de derde voorronde van de Champions League te overleven?



De vele vragen over de inzetbaarheid en de fitheid van de selectiespelers van Ajax in de aanloop naar de wedstrijd van woensdagavond tegen Sturm Graz doen het ergste vrezen.



Maar wie zijn oor te luister legt in het Oostenrijkse kamp hoort dezelfde klaagzang. Het is het lot van de niet-kampioenen uit de kleine voetballanden, die al zo vroeg in het seizoen aan de bak moeten om mee te kunnen doen aan een Europees toernooi.