Vrees Vivianne Miedema komt uit: gescheurde kruisband, deelname WK zeer onwaarschijnlijk

Miedema raakte afgelopen donderdag zwaar geblesseerd tijdens de Champions Leaguewedstrijd met Arsenal in het Emirates Stadium tegen Olympique Lyon. Vlak voor rust werd ze huilend op een brancard van het veld gedragen. Toen vermoedde de topscorer aller tijden van Oranje al wat ze nu zeker weet: een gescheurde voorste kruisband.

De spits wordt later deze week geopereerd. Als de operatie achter de rug is, zal er een gedetailleerd tijdschema worden gemaakt voor haar revalidatie, laat haar club Arsenal weten. Normaal staat er voor een volledig herstel van een dergelijke zware blessure voor een topsporter zes tot negen maanden. De eerste WK-wedstrijd van Oranje op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland staat 23 juli gepland in het Nieuw-Zeelandse Dunedin. Dat is over ruim zeven maanden.

Het is dus zeer onzeker of Miedema op tijd hersteld is om haar derde WK voor Oranje te spelen. Nederland zit in een poule met de Verenigde Staten, Vietnam en een land dat zich via de play-offs nog moet plaatsen voor het WK. Dat land is de eerste tegenstander van Oranje.

Miedema uitte eerder al haar zorgen over de vele blessures in het mannen- en vrouwenvoetbal. Ze vindt de speelkalender te vol en pleit voor minder belasting van profvoetballers. Zelf nam Miedema afgelopen periode een kleine break en miste zo één wedstrijd van Arsenal. Ze leek daardoor opgeladen en fit te zijn voor een nieuw lang seizoen club- en interlandvoetbal, maar raakte toch ernstig geblesseerd.

